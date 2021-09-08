阿富汗局勢︱塔利班最高領袖首度講話　呼籲新政府維持伊斯蘭教法

阿富汗塔利班（Taliban）9月7日公布臨時政府內閣名單，最高領袖阿洪扎達（Hibatullah Akhundzada）發表入主國家後的首次講話，重申當地需實施伊斯蘭教法。聯合國其後表示，阿富汗的持久和平將取決於一個各方商議及包容的協議。



塔利班發言人穆賈希德（Zabihullah Mujahid）7日公布人事安排，包括由塔利班高層哈桑（Mullah Mohammad Hassan Akhund）擔任代理總理，巴拉達爾（Mullah Abdul Ghani Baradar）出任副總統。

新政府名單內並沒有任何女性的名字，而舊政府時代的女性事務部長的職位則仍然懸空。穆賈希德指名單並未完成，政府亦是臨時性質，重申會嘗試招攬不同人士加入。

圖為阿富汗武裝組織塔利班最高領袖阿洪扎達。（AP）

而以「埃米爾」的身份領導國家的塔利班最高領導人阿洪扎達同日發表講話，下令新政府須維持伊斯蘭教法，保障國家的利益，確保當地長久和平、繁榮及發展。

阿洪扎達特別提到教育方面，稱在根據伊斯蘭教法下，新政府有責任提供一個健康而安全的環境，令所有民眾接受宗教及現代科學的教育。