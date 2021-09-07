阿富汗局勢︱塔利班公布官員名單　哈桑擔任代理總理

撰文：成依華
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阿富汗塔利班9月7日成功宣布組建新政府，發言人穆賈希德（Zabihullah Mujahid）召開記者會公布人事安排，包括部份官員名單，由塔利班高層哈桑（Mullah Mohammad Hassan Akhund）擔任代理總理，巴拉達爾（Mullah Abdul Ghani Baradar）出任副總統。
俄媒報道，在塔利班公布的官員名單中，部份部長是美國正通緝人士。

阿洪扎達出任「埃米爾」

據穆賈希德表示，塔利班最高領導人阿洪扎達將以「埃米爾」的身份領導國家。

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圖為阿富汗武裝組織塔利班最高領袖阿洪扎達。（AP）

報道又指，穆罕默德·雅各布擔任代理國防部長，哈卡尼擔任代理內政部長，哈利勒·哈卡尼擔任難民部長，赫達亞拉·巴德里擔任代理財政部長，阿卜杜勒·哈基姆·沙蒂為代理司法部長，穆罕默德·伊德里斯擔任中央銀行代理行長。

俄羅斯RT電視台報道，部份部長是美國正通緝的人士。

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