阿富汗局勢︱塔利班公布官員名單　哈桑擔任代理總理

阿富汗塔利班9月7日成功宣布組建新政府，發言人穆賈希德（Zabihullah Mujahid）召開記者會公布人事安排，包括部份官員名單，由塔利班高層哈桑（Mullah Mohammad Hassan Akhund）擔任代理總理，巴拉達爾（Mullah Abdul Ghani Baradar）出任副總統。

俄媒報道，在塔利班公布的官員名單中，部份部長是美國正通緝人士。



阿洪扎達出任「埃米爾」

據穆賈希德表示，塔利班最高領導人阿洪扎達將以「埃米爾」的身份領導國家。

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圖為阿富汗武裝組織塔利班最高領袖阿洪扎達。（AP）

報道又指，穆罕默德·雅各布擔任代理國防部長，哈卡尼擔任代理內政部長，哈利勒·哈卡尼擔任難民部長，赫達亞拉·巴德里擔任代理財政部長，阿卜杜勒·哈基姆·沙蒂為代理司法部長，穆罕默德·伊德里斯擔任中央銀行代理行長。

俄羅斯RT電視台報道，部份部長是美國正通緝的人士。

The #Taliban just named Sirajuddin Haqqani as acting interior minister. He's wanted by FBI for questioning over a January 2008 attack on a hotel that killed a US citizen; maintains close ties to #AlQaeda; & is the subject of a Reward For Justice for up to $5 million. #Afghanistan pic.twitter.com/KbUqKE5bmr — Jason Brodsky (@JasonMBrodsky) September 7, 2021

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