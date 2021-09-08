Bitcoin︱一進場就損手爛腳？　薩爾瓦多初嘗虛擬貨幣大跌市

薩爾瓦多是全球第一個將比特幣（Bitcoin）作為法定貨幣的國家，不過這一行動起步並不順利。在薩爾瓦多9月7日正式推行措施當天，Bitcoin迎來急挫。



截至香港時間9月8日下午2時，Bitcoin價格約在4.53萬美元，較前一天收市下跌13.76%。在最嚴重的時候Bitcoin價格一度急挫18%，隨後跌幅收窄，稍為回升並穩定下來。

美國《華爾街日報》9月7日報道，目前未知Bitcoin急挫的理由，但在數日前市場還在為這個「Bitcoin日」準備慶祝，沒想到慶祝當日就來個當頭棒喝。

圖為9月7日，薩爾瓦多聖特克拉一間接受Bitcoin付款的星巴克。（Reuters）

不過薩爾瓦多似乎未有被這個大跌影響，薩爾瓦多總統布克萊（Nayib Bukele）在Twitter上還特別說道這是趁低吸納的大好機會，大舉增持150個新Bitcoin。他後來表示國家現有550個Bitcoin，總值2500萬美元左右。

分析指或許有人認為薩爾瓦多在措施實行當日會推高Bitcoin價格，所以趁機拋售，但拋售的動作快速引起骨牌效應，導致價格崩盤。這也是Bitcoin這類的虛擬貨幣不穩定性的體現，任何市場的動作，即使是一個人的Twitter推文，也可以造成虛擬貨幣價格大起大落。

圖為8月7日，薩爾瓦多聖特克拉一間理髮店，張貼着接受Bitcoin付款。（Reuters）

Bitcoin在2021年的大起大落

Bitcoin在2021年渡過了不平穩的大半年，價格在前4個月不斷上漲，一度迫近6.5萬美元的高位。但在此後中國政府決定進行整頓，打擊國內瘋狂掘幣現象，導致Bitcoin連同以太幣等虛擬貨幣價格急挫，Bitcoin低見3萬美元。但在8月價格又大幅上漲，升至目前的水平。

Bitcoin並非企業傳統資產，也沒有如股市般可預測的升跌周期，因此一直被形容為風險極高的投資產品。薩爾瓦多的實驗被視為是冒險的，而它正好在實施新政策的當天，品嘗了虛擬貨幣其不可預測、隨時蒸發的性質。