Bitcoin︱薩爾瓦多把比特幣列入法幣即遇暴跌　未來3大難題要解決

薩爾瓦多在9月7日成為全球第一個將比特幣（Bitcoin）定為法幣的國家，總統布克爾（Nayib Bukele）也宣布國家已購入400枚比特幣，且還有計劃購入更多比特幣。



就在比特幣正式成為薩爾瓦多法幣的前一天，布克爾在Twitter上表示，「薩爾瓦多剛剛買了200枚比特幣，且當接近期限時，我們還會購入更多比特幣。」不出幾個小時，布克爾再次宣布他們又買了200枚比特幣，使政府手中持有的比特幣達到了400枚，換算下來約價值2,000萬美元。

薩爾瓦多的大手筆也帶動了比特幣當時價格的上漲，比特幣相隔約四個月曾衝上5萬美元，薩爾瓦多宣布購入比特幣的那一天，價格曾上漲2.2%達到約5.3萬美元。

Twitter上甚至為慶祝薩爾瓦多採用比特幣，掀起一項網絡活動，希望比特幣的愛好者們能在9月7日一起購入30美元的比特幣，聲援薩爾瓦多的做法。一些企業家也加入這項活動，如美國商業軟體公司MicroStrategy行政總裁塞勒（Michael J. Saylor）就在Twitter上發起投票，希望人們共襄盛舉。

▼▼▼只是薩爾瓦多正式把比特幣列入法幣的首天，也遇上比特幣暴跌。點擊了解薩爾瓦多使用Bitcoin的原因及3大難題，下文有更詳盡解說▼▼▼

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打造政府加密貨幣錢包、成立1.5億美元基金，薩爾瓦多力推比特幣

且布克爾也在Twitter上分享為加密錢包Chivo的使用教學，宣布從當地9月7日零時開始，這項服務將正式啟用，必須以薩爾瓦多國民的身份證才能註冊使用，每個人的加密錢包內都會預先裝有價值30美元的比特幣。

根據《彭博社》報道，當地企業會被要求接受比特幣付款，民眾也可以透過比特幣向政府繳納稅收。加密貨幣提款機公司Athena Bitcoin也宣布將投資薩爾瓦多100萬美元，在當地設立1,500座比特幣ATM，能夠用於購買比特幣或兌換現金。

今年6月，布克爾提出的加密貨幣法案正式獲得薩爾瓦多國會通過，從9月7日起正式成為全球第一個採用比特幣的國家。當時布克爾解釋，這可以幫助大批在國外工作的國民，不會受到匯款沉重的手續費剝削。

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薩爾瓦多有超過250萬國民居住在國外，2020年從境外匯回國內的金額高達60億美元，相當於該國23%的GDP。布克爾曾在上個月表示，比特幣將可以用人們節省多達4億美元的匯款手續費。

只不過，比特幣劇烈波動的性質令不少民眾仍抱持謹慎的態度，擔心血汗錢可能一夕之間就化為泡影。路透社指出，事實上有些海外工作的薩爾瓦多國民表示不會用比特幣匯款，即使能夠節省不少手續費。

布克爾也強調，使用比特幣並不是強制措施，民眾有自由選擇的權力，害怕波動的人也能自動轉換貨幣種類。

「是否使用比特幣是可以自由選擇的，如果有人不想要收到比特幣，可以選擇在接收時自動兌換成美元。」布克爾曾經解釋。為了支援比特幣與美元之間的轉換，薩爾瓦多已成立一個1.5億美元的基金，協助民眾即時兌換兩種貨幣。

▼▼▼有薩爾瓦多民眾示威抗議Bitcoin定為法定貨幣▼▼▼

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挖礦耗能、加密貨幣難監管，薩爾瓦多還有不少問題要解決

除了波動性之外，比特幣極度耗費能源也是受到外界關注的一個議題。最新的一份報告顯示，由於比特幣炙手可熱，過去5年來挖礦耗費的能源增加了10倍之多，快要達到全球電力消耗的0.5%。

若以國家或企業進行比較的話，挖掘比特幣的用電量比芬蘭一整個國家的耗電量更高，是Google全球部門用電量總和的7倍以上。在氣候議題日漸受到重視時，這也可能招致負面的影響。

目前薩爾瓦多已經與地熱發電公司LaGeo制定合作計劃，將利用火山的熱能協助挖礦，降低比特幣對環境的影響。

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最後，金融合規性仍是薩爾瓦多一個待解的難題，比特幣一直以來被視為洗錢、為恐怖組織籌集資金的地下管道，有觀點擔憂當比特幣成為薩爾瓦多法幣時，可能吸引不法資金利用該國的金融系統洗錢。

路透社指出，國際貨幣基金組織計劃融資薩爾瓦多10億美元，這項協議卻因為對比特幣的憂慮而遲遲無法定案；信貸評級機構穆迪也在薩爾瓦多採用比特幣之後，下調了對該國的評級。

採用比特幣作為法幣，是一條從為有前人走過的路，面對接踵而至的難題與考驗，薩爾瓦多會如何應對，已經成為各國政府、全球加密貨幣愛好者共同關注的焦點。

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