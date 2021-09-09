阿富汗局勢︱前總統加尼為流亡國外致歉　否認捲款潛逃指控

阿富汗再次進入塔利班（Taliban）控制時代，前總統加尼（Ashraf Ghani）9月8日發表聲明，就自己在塔利班進入首都喀布爾（Kabul）當天離開國家向民眾致歉，形容這是他人生最艱難的決定，並否認自己捲款潛逃的指控。



目前身處阿聯酋的加尼8日透過Twitter發表聲明，稱自己有必要向阿富汗民眾解釋自己8月15日突然離開的原因。他指總統府保安人員要求自己離開，避免喀布爾重現像1990年代內戰時期槍林彈雨的場面。

加尼形容離開是他一生最艱難的決定，但認為這是唯一可以避免發生衝突及拯救喀布爾及市內600萬名民眾的方法。

Statement 8 September 2021 pic.twitter.com/5yKXWIdLfM — Ashraf Ghani (@ashrafghani) September 8, 2021

他表示現在不是詳細評估導致自己離開原因的時候，但有必要趁現在澄清關於自己帶走屬於阿富汗民眾的數以百萬計現金的指控。加尼強調有關指控完全不實，稱國家多年來都飽受貪污困擾，自己擔任總統時，一直以打擊貪污為要務，更形容自己的反貪工作像「繼承一個難以輕易擊敗的怪物」。

圖為2021年8月14日，阿富汗喀布爾一幅總統加尼的壁畫。（AP）

加尼稱自己像前任總統一樣無法保障阿富汗穩定和繁榮感到非常遺憾，因此向阿富汗民眾道歉，並重申自己對當地民眾的承諾永不改變。