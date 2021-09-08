阿富汗局勢｜塔利班疑現溫和與強硬派衝突　新政府未兌現包容承諾

阿富汗塔利班公開其臨時政府名單，包括了一眾塔利班高層成員，與被列入美國通緝名單中的恐怖份子。儘管這只是一個臨時的政府成員名單，但似乎未如其當初承諾，會建立「具包容性」的政府。



臨時政府名單中全為清一色的男性，且全為塔利班的高層成員。沒有前政府成員，也沒有任何一名女性。被問道為何成員名單中沒有女性，塔利班發言人表示這僅是臨時政府，屬過渡性質。

同時，名單中的所有人幾乎都是普什圖人，也是塔利班最大的族裔。普什圖人雖同是阿富汗的最大族裔，但亦僅佔四成，其他還包括塔吉克人、烏茲別克人、哈扎拉人等，與阿富汗多元民族不同。

俄羅斯曾表示，期望阿富汗新政府能展現多民族的包容性。連同沒有任何女性人員，新政府與塔利班當初承諾，會建立「具包容性」的政府似乎大相徑庭。分析相信，這名單對塔利班爭取國際支持沒有任何好處。

圖為1999年8月，前阿富汗塔利班時期的外長哈桑（Mullah Hassan Akhund）前往訪問巴基斯坦。哈桑在這政府將擔任代理總理。（AP）

這是塔利班奪取喀布爾，前政府倒台三星期後才成立的臨時政府。有分析指塔利班遲遲未能成立政府，是因內部的權力分配及意識形態衝突。塔利班內溫和派主張成立具包容性的政府，但受到同為高層但強硬派的阻撓，最終成為僅在「自己人分蛋糕」的結果。

擔任代理總理的哈桑（Mullah Hassan Akhund）被認為是當中的妥協人選。哈桑在20年前，前塔利班政權時代擔任外長。在塔利班跨台後成立的奎達舒拉（Quetta Shura）領導組織中，繼續擔任重要角色。今天的哈桑已超過60歲，在塔利班內部受到高度尊重，而他亦是目前政府名單中少有被視為政治角色而非軍事角色的人員。