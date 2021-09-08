金磚五國峰會將登場　俄羅斯官員：料談及阿富汗局勢

第13屆金磚國家（BRICS）峰會9月9日將以視像形式登場。金磚五國輪值主席國印度的總理莫迪（Narendra Modi）將擔任峰會主席。這將是莫迪繼2016年後第2次擔任金磚五國峰會主席。



中國國家主席習近平、巴西總統博爾索納羅（Jair Bolsonaro）、俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）和南非總統拉馬福薩（Cyril Ramaphosa）都將參加這次金磚五國峰會。

新開發銀行（NDB）總裁特羅約（Marcos Troyjo）、印度國家安全顧問多瓦爾（Ajit Doval），還有金磚五國商務委員會及婦女商業聯盟的負責人都將在會上向這5國領導人匯報今年成果。

圖為印度外交部9月8日發布的圖片。（Instagram@meaindia）

印度外交部在聲明中稱，今年峰會主題為「金磚15年：金磚國家內部合作延續、鞏固與共識」，印方規劃優先合作領域為多邊系統改革、反恐、運用數碼及科技工具以實現可持續發展目的，還有加強人與人之間的交流。

聲明指，與會領袖料將就新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情影響，以及其他全球和地區議題交換意見。

《印度快報》（Indian Express）7日引述俄羅斯駐印度大使庫達舍夫（Nikolay Kudashev）稱，阿富汗局勢預計將是與會領袖討論重點之一。