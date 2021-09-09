人權團體籲全球多間廣播公司取消轉播北京冬奧會

多個人權組織以新疆種族滅絕為由發表公開信，呼籲全球最大的廣播公司取消轉播北京冬奧會。



據美聯社報道，多個人權組織9月7日發表公開信，要求包括美國全國廣播公司（NBC）在內的一些世界最大的廣播公司取消報道2022年北京冬奧會的計劃。

這封信7日被寄給了NBC其他國際廣播公司的高層，是在東京夏季奧運會和殘奧會閉幕幾天後發出的，這使國際奧委會的焦點集中在北京。

公開信中寫道：「你們所有的公司都面臨着成為中國計劃『體育清洗』（sport wash）的共謀者的嚴重風險，這些計劃旨在『體育清洗』嚴重的、日益惡化的人權侵犯行為，並助長中國當局的行動。」

「通過轉播北京2022冬奧會，你們的公司將使這些虐待行為合法化，並宣傳被廣泛描述為『種族滅絕運動會』的活動。」

中國外交部發言人曾多次強烈否認中國新疆發生「種族滅絕」的指控，稱所謂新疆「種族滅絕」、「強迫勞動」等說法是徹頭徹尾的「世紀謊言」。

中方指出，加、美、澳等國有關人士不斷炮製和散播關於中國新疆的謊言，實質上是要以所謂人權問題為幌子干涉中國內政，妄圖破壞中國安全穩定，阻遏中國發展步伐。