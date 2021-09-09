日本真子公主擬10月註冊　婚後移居美國　從日本皇統譜除名

日本宮內廳官員向日媒透露，正在協調皇嗣秋篠宮文仁親王的長女真子公主與小室圭的婚事，預計10月會辦理結婚登記手續，並且從日本皇族的戶口名簿「皇統譜」中除名，之後將會離開皇室赴美生活。
根據《東京新聞》報道，真子公主在完成結婚登記之後，就會離開「赤坂御用地」的皇族住所，會先在東京尋找一處公寓暫住，與小室圭一起生活，並且進行赴美的準備工作。
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赴美之後，小室圭預期會在美國的律師事務所找到一份工作，由於皇室成員沒有護照，所以真子公主會從「皇統譜」中除名，然後與小室圭建立戶口之後，才能申請新護照。
但是考量到新冠肺炎的疫情，結婚登記工作可能會推遲到11月才完成。
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