日本皇室｜小室真的想娶真子公主？文仁親王早懷疑純為聘禮博同情

撰文： ETtoday 最後更新日期： 2021-06-21 12:31

日本皇嗣秋篠宮文仁親王的長女真子公主2017年宣布與小室圭訂婚後，準婆婆遭爆料與前未婚夫之間有金錢糾紛，導致婚事停擺。如今，掌管日本天皇、皇室及皇宮事務的宮內廳的官員透露，醜聞曝光之前，秋篠宮文仁親王就已對小室圭產生不信任感。

綜合外媒報道，小室圭先前曾和秋篠宮文仁親王商量婚禮儀式，聽見「納采之儀」男方所需準備的物品時，他驚訝詢問，「要花這麼多費用嗎？」，並且表示單親家庭的自己沒有這麼多金錢，隨後便傳出一系列的風波。

秋篠宮文仁親王當時對小室圭的同情開始轉為不信任的態度，懷疑他是想要博取同情，希望儀式的費用能由皇室負擔。小室圭4月曾透過律師表示，娶真子的心意不變，也有意出錢處理母親與前未婚夫之間的金錢糾紛。

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據了解，日本「納采之儀」中，男方須派使者攜帶兩條鯛魚、三瓶清酒、絹帛等聘禮，向日本皇室報告兩人結婚的意願。女性皇族若要嫁給非皇族對象，在婚禮舉行前要經歷「納采之儀」、「告期之儀」（稟告天皇皇后新人佳期）、「賢所皇靈殿神殿拜謁之儀」（參拜各方眾神與歷代天皇皇族之靈）、「入第之儀」（新人拜會天皇皇后表達感謝）等一系列儀式。

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