日本真子公主傳年底下嫁小室圭　準夫家負面傳聞不斷涉邪教與援交

日本皇嗣秋篠宮文仁親王的長女真子公主，2017年就宣布要與大學同學小室圭訂婚，時隔4年才傳出將在今年底完婚，因為疫情關係傾向不舉辦婚禮。不過這樁婚事一再延期，外傳是因為男方的負面爭議不斷，日媒甚至認為，不舉辦婚禮的考量可能是因為外界對真子公主的婚事有諸多批評所導致。



《朝日新聞》報道，這是在日本二戰後，首次有皇室成員結婚不舉辦儀式，並指出是因為新冠肺炎的疫情。日本共同社報導認為，其實是因為外界對於真子公主的婚事評價相當兩極。

日本《週刊文春》及《女性SEVEN》週刊過去都曾報道，小室圭的母親被傳涉及援交、篤信邪教，以及曾向前男友借了大約400多萬日圓支付小室的大學學費、生活費等。她與皇室洽談婚事時，竟向皇室提出幫忙償還的請求，除此之外，報道更指出，小室的母親沒有與前男友結婚，是想要領亡夫的遺族年金（一年大約可領152萬日圓）。

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《週刊文春》更報道過，小室圭在求學時，因為父親過世性情大變，霸凌好友長達2年的時間，被害人指控他和球隊的同學把人當球門踢，更在大庭廣眾下喊「你噁心死了」，導致同學心靈受創，更指小室圭後來再見面竟裝沒事。

日本皇族在脫離皇籍時可以獲得一筆補助金，以維持前皇室成員的品質。真子公主就可獲得1億5250日圓的補助金。《朝日新聞》報道出，有外界懷疑小室圭要和真子結婚是貪圖她的「嫁妝」，要用日本人民的血汗錢替他母親還債，不過也有消息指出，真子有意不領補助金，日本宮內廳與日本政府也正在研擬減少補助金金額或者透過特例的方式來讓真子公主不領這筆補助金。

儘管有如此多爭議，兩人對婚事仍然相當堅定，去年11月，真子更發出聲明表示「結婚是必要選擇」，文仁親王夫婦也表示同意。不過共同社報道指出，文仁親王曾要求小室圭及其母親解決所謂的金錢糾紛，並表示這是結婚的前提。小室圭也於今年4月針對母親的金錢糾紛發出說明文，不過其母親前男友的代理人稱，該事件並無任何進展，讓日本各界持續關注。

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