菲律賓防長：來自中國的壓力愈來愈大　美國給的好處卻太少

9月8日，菲國防部長洛倫扎納（Delfin Lorenzana）表示，有必要對菲美同盟關係進行全面評估，儘管來自中國的壓力愈來愈大，但菲律賓在與美國交往中所獲得的好處，卻少於美國的「非條約盟友」。



據路透社9月8日報道，在紀念美菲簽署《共同防禦條約》70周年的活動上，洛倫扎納表示，有必要「升級」和「更新」菲美同盟關係，並明確「美國所做承諾的程度和範圍」。

「馬尼拉方面所面臨的一些問題是，我們還需要共同防禦條約嗎？」談及菲美兩國於1951年簽署的這一條約，洛倫扎納說，「可以明確的一點是，我們需要對我們的同盟關係進行全面的評估。」

洛倫扎納在華盛頓與美國官員會面時曾表示，相比之下，美國在太平洋地區與二戰時的敵人日本所簽署的條約內容，比與菲律賓簽署的條約內容更加明確。

文章稱，因此，在當天的在線紀念活動上，洛倫扎納明確指出，這解釋了為什麼有七成的菲律賓人支持總統杜特爾特（Rodrigo Duterte）與中國接觸，而不是與之對抗的政策呼籲，另有超過一半的人懷疑美國在南海問題上作為「盟友」的可靠性。

「菲美關係必須在新的地緣政治現實中發展，尤其是面對中國的崛起。」洛倫扎納認為，菲美兩國應該考慮修改《共同防禦條約》，以及其他防禦條約，以確保雙方能夠更好地應對「灰色地帶威脅」，比如一些國家批准的「海上民兵部隊」，一直在威脅較小的國家。

文章稱，洛倫扎納此處所暗指的，就是菲律賓此前一再抗議「中國海上民兵漁船」在其所謂「專屬經濟區」的「非法」和「威脅性」存在。

對此，中國外交部早已回應，中方漁船在相關區域作業避風，合理合法。

此外，洛倫扎納還回應了有關杜特爾特對於美國不願向菲律賓提供最先進武器的抱怨。他表示，菲律賓正在進行一項「前所未有的軍事現代化計劃」，需要超越過去美國在越南戰爭期間提供的設備。

「一些非條約盟友……一直收到美國數十億美元的軍事援助和先進武器系統。菲律賓這樣的長期盟友，在亞洲面對着主要對手，也許應該得到同樣，甚至是更多的援助和承諾。」