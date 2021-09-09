阿富汗局勢｜美德主持多國部長級會議　中國稱華府須交代在阿行動

9月8日，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）與德國外長馬斯（Heiko Maas）共同主持由22國參加的阿問題部長級視像會議。9日，中方評論稱，對於阿富汗問題，美方的很多邏輯都不能自圓其說，美國需要給國際社會一個交代。



在9月9日中國外交部例行記者會上，趙立堅表示，中方注意到了美德共同主持的阿富汗問題會議，中方沒有參加這個會議。最近國際上涉阿富汗問題的多邊會議和倡議很多，應該加強協調，注重實效，對阿富汗局勢發展施加正面積極影響。

9月8日，在德國拉姆施泰因空軍基地，美德外長舉行記者會。（AP）

趙立堅表示，美國一方面講關心阿富汗民生福祉和經濟重建，另一方面卻把一切能帶走的都帶走，不能帶走的就炸毀。連喀布爾機場的導航設施和屬於阿富汗人民的民航飛機也不放過，這是過河拆橋，給阿富汗留下了滿目瘡痍。

他稱，美國一方面花大筆的錢，從阿富汗撈人、撤人和安置幾萬美國關心的阿富汗人，另一方面卻對數千萬阿富汗民眾的疾苦袖手旁觀，一毛不拔，對不負責任撤軍制造出來的數十萬難民不聞不問。美國一方面要求別人尊重基本人權，另一方面卻對自己在阿富汗等地踐踏人權的劣跡諱莫如深，而且仍在給阿富汗人民製造新的痛苦。

他說，美國一方面迴避自身對阿富汗今天亂局不可推卸的責任，另一方面卻對他國特別是阿富汗鄰國的建設性努力妄加揣測，說三道四。美國政府一方面說要反恐打恐，另一方面是繼承前政府的錯誤政策，不同意將「東伊運」重新列為恐怖組織，事實上再搞雙重標準和選擇性反恐。

趙立堅稱美國一方面反覆表達在阿富汗問題上希望與中國合作，希望中國做更大貢獻的願望，另一方面卻聲稱，自阿撤軍是為了集中精力對付中國，旨在轉移戰略重心，應對所謂大國競爭。中方不知道美方這些邏輯何以自圓其說，美國需要給國際社會一個交代。

日美歐等22國外長8日召開視像會議，同意共同努力處理阿富汗局勢。他們將努力確保逃離塔利班控制的阿富汗的人，得以安全離開。