阿富汗25歲青年在深圳創業冀返國重建　「美國政府從未真正在乎」

阿富汗再次建立塔利班（Taliban）政權，引起國際社會廣泛關注。有在中國內地居住了5年、目前在深圳經營跨境電商公司的阿富汗人表示，過去數月每日都對家人安危擔憂，但對美國撤軍感到樂觀。



今年25歲的Nusrat Qudrat，2016年來到中國留學。（南方都市報）

據《南方都市報》報道，今年25歲的Nusrat Qudrat來自阿富汗首都喀布爾（Kabul）附近的代孔迪（Daykundi），他2016年來到中國留學，先於同濟大學進行了一年的中文學習，後考入中國地質大學（武漢）學習土木工程專業。現如今，Nusrat Qudrat與朋友在深圳經營了一間小型的跨境電商公司，主要是將中國產品賣到世界各地。

自今年4月起，阿富汗局勢急劇變化，成為國際關注的焦點。Nusrat Qudrat說，過去數月每日都為家人感到擔憂，通過與居於喀布爾的叔叔聯絡後，得知目前喀布爾城內普遍還算安全，並未發生大規模的流血衝突事件，「除了此前因美軍撤離讓機場持續陷入混亂外，對於其他普通人來說，喀布爾的安全情況和以前一樣，並無明顯變化。」

阿富汗首都喀布爾9月7日發生反巴基斯坦示威。（Reuters）

但阿富汗局勢動蕩，內部混亂在一定程度上仍然持續。Nusrat Qudrat表示，自己對於阿富汗頻繁發生的衝突流血事件並不陌生，「我是在戰爭中出生的孩子，突然的爆炸襲擊導致大量無辜的平民死亡的事件，一直伴隨著我的成長。」

Nusrat Qudrat續稱，「我出生於1996年，經歷了塔利班統治的時代，也見證了美軍的到來。2014年，突然遭遇爆炸襲擊，眼見著我的朋友被炸彈被炸死，當時的我驚慌失措，根本不知道該往哪裡走。」

談及對美國的感受，Nusrat Qudrat坦言，「無法感謝美國政府」。他表示，20年前，美國聲稱會給阿富汗帶來和平，20年後的結果證明，美國帶來的只有傷害，「美國政府從未真正在乎阿富汗人」、「我想所有阿富汗人已經明白了，阿富汗的未來必須靠我們自己」。

圖為1999年8月，前阿富汗塔利班時期的外長哈桑（Mullah Hassan Akhund）前往訪問巴基斯坦。哈桑在這政府將擔任代理總理。（AP）

目前，在深圳做生意的Nusrat Qudrat表示，現時的工作並非自己的長久職業，他稱希望賺點積蓄，也希望以此結識更多的人脈，並把資源帶到阿富汗去。「我在中國生活多年，我很熱愛這個國家的文化，我也看到這個偉大的國家一直堅持走著一條和平崛起致富的道路，我認為阿富汗可以從中學到良多。」

至於有朝一日若回到阿富汗，會從事什麼行業，Nusrat Qudrat說，未來阿富汗的重建首先就是基建設施，而自己的專業剛好是土木工程，希望可以將在中國所學帶到阿富汗，建設自己的國家，「未來阿富汗的建設還需要靠我們這些年輕人。」