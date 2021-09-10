中國駐美大使秦剛與美前國務卿基辛格會面

中美關係持續緊張之際，中國駐美大使秦剛與美國前國務卿基辛格（Henry Alfred Kissinger）會面引發關注。秦剛稱，從他的遠見、智慧和洞察力中受益匪淺。



Had a great time with Dr. Kissinger and benefited a lot from his vision, wisdom and insights. pic.twitter.com/F5KO3LFqNz — Qin Gang 秦剛 (@AmbQinGang) September 9, 2021

秦剛9月10日6時30分發了一條Twitter推文稱「與基辛格博士度過了一段愉快時光，並且從他的遠見、智慧和見解中受益匪淺」，並配上了自己與基辛格會面時的照片。

今年7月，秦剛抵達美國履新。值得注意的是，今年也是基辛格秘密訪華50周年。

秦剛7月28日抵達華盛頓向中美媒體發表講話時說，「50年前，基辛格秘密訪華，叩開了中國的大門。當時正值冷戰時期，中美相互隔絕，富有遠見的基辛格博士不得不以隱蔽的方式，取道他途，前往中國。50年後的今天，作為第11任中國駐美大使，我可以公開踏上正途，直抵美國。時過境遷，令人感慨。我相信，中美關係的大門已經打開，就不會關上，這是時代潮流，大勢所趨，民心所向。」