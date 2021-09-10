馬來西亞前總理馬哈蒂爾：澳洲與中國對峙是在無謂地冒險

據澳媒9月9日報道，馬來西亞前總理馬哈蒂爾（Mahathir Mohamad）表示，澳洲與中國對峙，是在不必要地拿自己的安全冒險。他指出，堪培拉必須首先採取行動，解決與北京的緊張關係。



9月9日，在接受《悉尼先驅晨報》和《時代報》的採訪時，馬哈蒂爾抨擊美日印澳利用「四方安全對話」（QUAD）機制與中國對抗的做法。馬哈蒂爾認為，這有挑釁中國的風險。

馬哈蒂爾指出，「這是一種咄咄逼人的舉動。」「我們應該與各國保持公正的雙邊關係，而不是看上去試圖將我們的政策強加給中國。」

馬哈蒂爾認為，中澳分歧演變成一場全面的外交和貿易爭端，澳方在很大程度上要為這一局面負責。他說，「當然，現在的情況是，人們幾乎把澳洲視為美國的延伸。澳方政策與美國幾乎沒什麼不同。美國咄咄逼人，是因為它認為自己是安全的。但是澳洲並不那麼安全。」

馬哈蒂爾指出，「『澳洲是歐洲一部分』的這種想法仍然存在。澳方不認為它是一個東方國家，但隨着時間推移，澳方必須明白澳洲位於亞洲。因此，澳方所採取的政策必須考慮到地理位置。如果澳方只是反映美國的政策，這是行不通的，因為澳方不像美國那樣安全和強大。」

馬哈蒂爾認為，澳洲需要放鬆對中國投資的限制。他說道，「最先採取行動的國家，也應該（最先）採取行動來緩解緊張局勢。為此，澳方應該取消對中國產品的限制……慢慢地，我認為中國會通過開放澳洲產品的進口來做出回應。」