塔利班宣布已取消臨時政府就職典禮　否認在9月11日舉行

塔利班文化委員會成員薩曼加尼（Inamullah Samangani）9月10日表示，阿富汗臨時政府的就職典禮已經取消。
「就職典禮幾天前就取消了。」薩曼加尼10日在Twitter上透露這一消息，並稱塔利班領導層已宣布了臨時政府的部分成員，且該臨時政府已經開始工作。
توضیح:— Inamullah Samangani (@HabibiSamangani) September 10, 2021
برگزاری مراسم تحلیف کابینه دولت جدید افغانستان چند روز پیش لغو شده بود. رهبری ا.ا.ا. برای اینکه مردم از این بیشتر در سردرگمی نمانند برخی از کابینه را اعلان نمود و کابینه به کار خود آغاز هم کرده است.
شایعاتی که گویا فردا ۱۱ سپتمبر مراسم تحلیف برگزار میشود واقعیت ندارد.
薩曼加尼也進一步否認了「阿富汗臨時政府將於9月11日舉行就職典禮」一說，並稱其為謠言。
值得一提的是，俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫（Dmitry Peskov）此前表示，俄羅斯不會以任何方式參加阿富汗塔利班新政府的就職典禮。
俄新社此前報道，塔利班消息人士表示，該組織邀請俄羅斯、中國、卡塔爾、土耳其、巴基斯坦和伊朗等國出席阿富汗臨時政府的就職典禮。