塔利班宣布已取消臨時政府就職典禮　否認在9月11日舉行

撰文：左熙
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塔利班文化委員會成員薩曼加尼（Inamullah Samangani）9月10日表示，阿富汗臨時政府的就職典禮已經取消。

「就職典禮幾天前就取消了。」薩曼加尼10日在Twitter上透露這一消息，並稱塔利班領導層已宣布了臨時政府的部分成員，且該臨時政府已經開始工作。

薩曼加尼也進一步否認了「阿富汗臨時政府將於9月11日舉行就職典禮」一說，並稱其為謠言。

值得一提的是，俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫（Dmitry Peskov）此前表示，俄羅斯不會以任何方式參加阿富汗塔利班新政府的就職典禮。

俄新社此前報道，塔利班消息人士表示，該組織邀請俄羅斯、中國、卡塔爾、土耳其、巴基斯坦和伊朗等國出席阿富汗臨時政府的就職典禮。

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