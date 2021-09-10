塔利班或禁女子板球　澳洲：如屬實將取消與阿富汗男子隊賽事

塔利班（Taliban）在阿富汗重新掌權後，據澳洲傳媒9月8日報道，一名組織代表接受採訪時表示，阿富汗女子未來或不能參與板球等運動，原因是會「露出身體」。此訪問引來關注後，澳洲板球協會（Cricket Australia，暫譯）9月9日表示，若然事情屬實，將取消11月底與阿富汗男子隊的賽事。



澳媒SBS之前採訪塔利班的文化委員會副負責人瓦西克（Ahmadullah Wasiq），並在9月8日刊出報道，瓦西克向記者表示「我不認為女人未來能夠玩板球活動，因為這不是必要的。」

他稱在板球運動內，女子可能會遇到露出臉容與身體的情況，他指「這是媒體年代，會有相片、影片，然後人們會看，伊斯蘭與伊斯蘭酋長國不會容許女性玩板球或那些讓她們暴露的運動。」

此事引起關注後，澳洲板球協會9月9日發表聲明回應稱，協會非常重視「在全球發展女子板球」的議題，支持在所有層面讓女性參與運動，若然有關阿富汗不支持女子板球的報道屬實，那麼澳洲板球協會也將沒有其他選擇，只能取消阿富汗男子隊在澳洲荷巴特市（Hobart）的賽事。

An update on the proposed Test match against Afghanistan ⬇️ pic.twitter.com/p2q5LOJMlw — Cricket Australia (@CricketAus) September 9, 2021

阿富汗男子板球隊原定11月27日到澳洲荷巴特市參加比賽，塔利班政府之前在8月底已表態會讓男子隊前往參賽，並指希望與各國有良好關係。