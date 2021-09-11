王毅宣布向越南提供300萬劑新冠疫苗　呼籲珍惜南海和平穩定局面

中國－越南雙邊合作指導委員會第十三次會議9月10日於河內舉行，中國國務委員兼外交部長王毅和越南常務副總理范平明共同主持。王毅表示，中國年內將再向越南提供300萬劑疫苗的援助，范平明感謝並高度評價中國的支持。



新華社引述王毅強調，雙方要珍惜當前南海來之不易的和平穩定局面，把海上問題置於雙邊關係適當位置，不採取使局勢複雜化、爭議擴大化的單方面行動，共同警惕抵制域外勢力干預挑撥，向國際社會發出中越兩國人民有能力有智慧管控好分歧、不斷充實擴大合作面的積極信號。

范平明表示，越方願同中方一道落實兩黨兩國高層共識，維護運行好現有合作機制，加強海上務實合作。

越南通訊社報道，雙方一致同意在嚴格遵守有關邊界的各項協定和法律文件的基礎上加強邊境管理合作。對於海上問題，雙方一致同意恪守兩國高層領導所達成的共識，管控好分歧，不採取使形勢複雜化和爭端擴大化的行動，攜手維護東海和平穩定環境；推動談判合作機制，包括低敏感領域合作、北部灣灣口外海域劃界、推動簽署北部灣漁業合作協定等。范平明強調了尊重彼此符合國際法，包括1982年《聯合國海洋法公約》的正當權益的重要性。