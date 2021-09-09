阿富汗局勢｜王毅：中方向喀布爾提供2億人民幣糧食物資援助

9月8日，首次阿富汗鄰國外長視像會議召開。該會議由中國、巴基斯坦、伊朗、塔吉克、烏茲別克外長，以及土庫曼副外長共同出席參加。中方提出，可在六個方面對阿展開幫助。



中國外交部發表聲明稱，在9月8日舉行的阿富汗鄰國外長會議上，王毅表示，當前階段可重點開展六方面協調合作：

一是幫助阿加強疫情防控。阿富汗是全球新冠疫苗接種率最低的國家之一，境內疫情存在加速擴散風險。中方決定向阿富汗人民首批捐贈300萬劑疫苗，也願在中國-南亞應急儲備庫項下，向阿提供更多的抗疫和應急物資。

二是保持口岸開放。阿富汗經貿往來高度依賴陸路口岸。要在確保各國安全前提下，維持同阿富汗的口岸暢通。中方願積極研究恢復中阿貨運班列，支持其他鄰國同阿富汗加強通關能力建設，為阿富汗與外界互動，尤其是獲取人道主義物資提供便利。

三是加強難移民管控。美國及其盟友應在解決阿富汗難移民問題上承擔主要責任，同時向有條件和有意願接收阿難民的國家提供必要補償。中方呼籲塔利班提升施政的包容性和可預期性，從根本上減少難移民的產生。同時，應大力支持聯合國等多邊機制為此發揮積極作用。

四是儘快提供人道主義援助。根據阿富汗人民的需要，中方決定緊急提供價值2億元人民幣的糧食、越冬物資、疫苗和藥品。待安全等條件具備後，中方願幫助阿富汗建設有助於改善民生的項目，並在力所能及的範圍內，支持阿富汗和平重建和經濟發展。

五是深化反恐安全合作。阿富汗局勢變化給國際和地區反恐形勢帶來複雜影響。中方敦促塔利班堅決同所有極端恐怖勢力徹底切割，並採取有效措施予以約束打擊。各方要加強情報共享和邊境管控合作，及時抓捕消滅自阿潛入的恐怖團伙，確保地區安全穩定。

六是開展禁毒合作。近期塔利班方面宣佈，阿富汗將不再生產任何毒品。中方對此表示支持，並將幫助阿富汗農民開展替代種植，共同消除本地區毒品來源。同時，中方願同各方採取聯合行動打擊本地區的跨國毒品犯罪，保護地區人民生命健康和社會穩定。