加拿大選舉｜政黨領袖辯論中加關係　包括加國公民在華被拘事件

加拿大聯邦大選將在9月20日舉行，五名政黨領導人在9月9日晚展開最後一輪辯論，中國與中加關係也成為焦點之一。



這場選舉活動圍繞中國議題設置了公開辯論環節。據加拿大廣播公司（CBC）報道，主持人談到兩名加拿大公民在中國被拘留事件，要求現場五人講述應怎麼處理。

2021年9月8日，在加拿大魁北克省（Quebec）加蒂諾（Gatineau）舉行的聯邦選舉法語辯論會上，保守黨領袖奧圖爾（左）與自由黨領袖賈杜魯多（中）在進行辯論。（AP）

加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）的有力競爭對手、保守黨領袖奧圖爾（Erin O'Toole）稱，「在人口和經濟體量上，我們或許比中國小，但在人權、尊嚴和法治的承諾方面，我們是一個巨人。」他指責杜魯多在康明凱（Michael Kovrig）和斯帕弗（Michael Spavor）在中國被捕的問題上毫無作為。

杜魯多則指「加拿大的聲量非常大」，又說「如果你想讓兩位邁克爾（即康明凱與斯帕弗）回來，你不能只是向着太平洋簡單擲蕃茄」。

路透社報道，民調顯示保守黨有機會贏得選舉，結束自由黨6年的統治。由於選民對杜魯多提前舉行選舉的決定感到不滿，奧圖爾略微領先。