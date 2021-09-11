新冠肺炎｜世衛憂變種病毒會讓群體免疫希望破滅

外媒9月10日報道，世界衛生組織（WHO）官員對新冠疫苗終結疫情的能力變得悲觀，因變種病毒的出現令群體免疫的希望破滅。



據法國傳媒報道，世衛歐洲區域辦事處主任克魯格（Hans Kluge）10日向記者表示，新冠病毒（SARS-CoV-2）可能會存在多年，衞生官員現在必須預測如何逐步調整疫苗接種策略，尤其是關於接種加強劑的問題。

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克魯格過去曾在5月稱「一旦我們達到至少70%的疫苗接種率，疫情就會結束。」但到了如今，克魯格承認由於包括Delta在內的新變種病毒出現，它們更具傳播力，情況已發生變化。

他認為隨着情況變化，接種疫苗的首要目的已是預防重症，也就是降低死亡率。

克魯格稱：「如果我們認為新冠病毒將繼續變異，並與我們同在，就像流感一樣，那麼我們應要預期如何去逐步調整疫苗接種策略，以應對傳播，並收集有關加強劑接種影響的珍貴數據。」