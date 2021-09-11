巴勒斯坦囚犯逃獄儼如電影情節　以色列4人被捕2人在逃

以色列9月6日有6名巴勒斯坦人越獄，警方11日稱迄今4人落網，2人仍然在逃。他們突破以色列最高設防的吉勒博亞監獄（Gilboa Prison）。此事令不少巴勒斯坦人為之興奮。如今這宗令執法部尷尬、情節儼如電影的越獄案，偵辦總算取得進展。



警方10日稱，首兩名被捕的人在北部城市拿撒勒（Nazareth）懸崖山（Mount Precipice）落網。半島電視台11日引述以色列媒體稱，他們是伊斯蘭聖戰聯盟（Islamic Jihad）成員，分別是卡迪里（Yaquob Qadiri）及阿達里（Mahmoud al-Arida）。兩人都已被無期徒刑。

《以色列時報》10日稱，阿里達是策動越獄的主謀。

11日再有兩人在小鎮烏姆加寧姆（Umm al-Ghanim）落網。

《以色列時報》10日稱，相信在逃人士當中，有人已進入巴控西岸地區，亦有人仍在以境。

圖為以色列警方提供的圖片，相中兩人分別是卡迪里（左）及阿里達（右），隨着以色列執法部門在9月10日將他們逮捕，兩人為期5天的逃獄生涯終結。阿達里的兄弟穆罕默德仍然在逃（以色列警方）

被捕的人包括祖貝迪（Zakaria Zubeidi）。他是巴勒斯坦前軍事領袖，曾帶領法塔赫（Fatah）武裝組織進行第二次巴勒斯坦大起義。除了祖貝迪，另外5人都是伊斯蘭聖戰聯盟成員，全都有恐襲前科。

圖為6名越獄犯之一的祖貝迪（Zakaria Zubeidi），此為他在2004年12月的舊照（AP）

事件另一引起外界注意之處，是他們逃走的過程儼如1994年電影《月黑高飛》（The Shawshank Redemption）情節。囚犯花以數月計的時間挖出一條通往監獄牆外的地道，並疑似是使用湯匙作為工具。更誇張的是，獄方竟是在附近民眾報告的情況下才知道「走犯」。

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