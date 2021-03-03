《月黑高飛》真人版15歲入獄　美國最老「少年犯」服刑68年終出獄

撰文： 王誦賢 最後更新日期： 2021-03-03 20:30

現年83歲的美國「無期徒刑少年犯」Joseph Ligon，他在監獄服刑近70年後，在上月中終重獲自由。目前努力適應新生活的他，對於面前的摩天大樓感到難以置信，而他的故事讓人聯想到摩根費曼（Morgan Freeman）在《月黑高飛》（The Shawshank Redemption）中飾演的角色。

美國最老「少年犯」的故事似足《月黑高飛》的情節。（《月黑高飛》劇照）

綜合外媒報道，15歲的Joseph Ligon聯同另外4名青少年，在費城犯下一連串搶劫及襲擊醉酒青年等行為，最終造成6人受傷、2人死亡的慘劇。被捕的Joseph Ligon承認曾出手刺傷路人，而那名傷者活下來，並非兩名死者之一，所以他一直堅稱他沒有殺害任何人。

當時這宗案件成為了當地各報的頭條，部分傳媒更稱呼他們為「The Head Hunters」，即使Joseph Ligon堅稱他們並不是幫派。可是經過審訊後，他的說法遭到駁回，並以殺人罪判無期徒刑，期間不獲申請假釋。

Joseph Ligon在15歲時犯案，並判處無期徒刑，足足監禁了68年（Twitter 圖片）

在2006年開始，Bradley Bridge一直為Joseph Ligon上訴，指當時對少年犯人處以無期徒刑並不合憲。當時Bradley Bridge認為：「憲法規定，對少年犯人施加的最低及最高刑罰，必須具體化，而以一個通用的刑罰用於所有人是違反憲法。」直到美國最高法院在2012年裁定，當時法院認為對少年犯實施強制性無期徒刑是殘酷及不尋常的刑罰，實有違憲，當時Joseph Ligon已入獄近六十年。

James Whitmore在《月黑高飛》的角色雖然獲釋，但最終因未能重新適應生活而上吊自殺。（《月黑高飛》劇照）

然而在裁決出爐後，賓夕凡尼亞州是數個拒絕減少無期徒刑犯的州份。在2016年，法院下令各州可追溯曾經被判終身監禁的少年罪犯。於是在強制下，賓夕凡尼亞州重新裁決超過500名少年犯的刑期，其中包括Joseph Ligon。

翌年，Joseph Ligon被重新判處監禁35年，但獲得申請假釋，然而當時他卻拒絕了這申請：「我喜歡自由，通過假釋，你經常見到假釋的人。當他們未獲許可，他們不能離開城市。對我來說，那是自由的一部份。」

摩根費曼飾演的瑞德服刑40年後終獲假釋，當時他對外界生活都不適應，更擔心自己會步James Whitmore角色後塵。（《月黑高飛》劇照）

直到去年11月，Joseph Ligon的律師Bradley Bridge再以「對少年犯人處以無期徒刑等同違憲」為核心，獲聯邦法院頒令要求在90天裁定是延長監禁還是釋放。最終在90天限期當天，Joseph Ligon獲釋放。對於離開監獄的感受，他表示：「我正在欣賞所有摩天大樓，這對我來說是新的。這些在過去根本並不存在。」

《月黑高飛》雖然獲好評，但其票房卻不佳。（《月黑高飛》劇照）

雖然Joseph Ligon大部分親友都已離世，但幸好他獲YSRP協助重新適應出獄後的生活。至於Joseph Ligon則認為：「我已經不再是當年的小孩，我現在不只是一個成年人，還是一個每天都在衰老的老人。」而Joseph Ligon的故事，不禁讓人聯想到摩根費曼在《月黑高飛》中飾演的瑞德，他在戲中因謀殺被判無期徒刑，服刑40年後終獲假釋，而他對外界生活也難以適應。