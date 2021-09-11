越南富國島擬10月重開　泰國曼谷等5地區也將開放容許「免隔離」

新冠肺炎（COVID-19）疫情重創各地經濟，越南政府9月9日表示，有意10月起重開富國島（Phu Quoc），接待已完成施打疫苗、病毒檢測報告呈陰性的國際旅客，以振興經濟。另一方面，泰國曼谷、清邁等5個地區也將在10月向已接種疫苗旅客重開。



越南目前只容許歸國公民或投資者入境，當地政府準備展開為期6個月的試驗，10月起開放富國島，讓外國旅客可經由包機或商務航班前往當地旅遊。

越南旅遊局表示，所有富國島居民將在計劃開始前完成接種疫苗，又指富國島沒有社區確診個案，也有足夠的隔離與治療設施。

圖為2021年1月4日在泰國曼谷旅遊景點鄭王廟（Wat Arun）內（Getty）

泰國旅遊局9月10日也公布，自10月1日起，完成接種疫苗的外國旅客可以到訪曼谷、清邁、春武里府、碧武里府及巴蜀府，無需到酒店隔離兩周。

這些地區料將依循「布吉沙盒」（Phuket Sandbox）模式開放，在此模式下，旅客入境後的首7天需在指定區域停留，並接受新冠檢測，之後才可到其他地區。

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