泰國知名女星4次接觸確診者兼隔離皆無中招　網民：抗體找到了

撰文： VISION THAI看見泰國 最後更新日期： 2021-04-08 21:05

泰國疫情再爆，曼谷群聚感染人心惶惶，不僅驗出傳播速度更快的英國變種病毒，連已打過疫苗的泰國交通部長也無法倖免，但知名泰國女星娜塔玻提米露克（Taew Natapohn）卻在疫情爆發期間連續4次接觸確診病例都安然無恙，讓網友笑稱「她的血就是抗體」。

泰國3台當家花旦之一的娜塔玻提米露克在泰國人心目中地位堪比泰國國民甜心Yaya，演藝事業順遂，擁有多部知名影視作品，如《心的約束》、《三面娜迦》；戲外更是泰國法政大學畢業的高學歷學霸，是不少人都望塵莫及的人生勝利組。如今多次接觸確診者的她，連續4次都安然而退，被網友笑稱「解藥找到了！」。

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娜塔玻提米露克周一（5日）透過Instagram向關心她的粉絲們宣布，因接觸新冠肺炎（COVID-19）感染者將進行第4次隔離。本次已是她的第4次隔離，最後1次核酸檢測未發現感染，但她表示仍會依照規定隔離滿時限。之後她也將公布檢查結果，同時感謝粉絲的關心與鼓勵。

自泰國疫情爆發以來，娜塔玻提米露克曾多次因接觸新冠肺炎（COVID-19）感染者而上新聞，本次已是她第4次因疫情躍上新聞版面。第一次是去年2月29日遇見Matthew Deane之後，這之後她的助理確診新冠肺炎，讓她不得不再次接受檢查；最近的一次則是1月20日，她在接觸了DJ Matoom之後進行了第3次隔離。這一次已是她第4次隔離並接受新冠肺炎檢查。

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