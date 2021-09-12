中國外長王毅與越南總理范明政會面　討論抗疫及南海問題

中國外長王毅9月11日於越南河內與總理范明政會面，雙方同意加強合作，並討論應對新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情，以及南海局勢等議題。



范明政感謝中國向越南提供300萬劑新冠疫苗，形容是雪中送炭，體現患難真情。他表示促進兩國在抗疫、經貿和投資合作持續發展，維護產業鏈、供應鏈穩定等。

王毅稱，北京方面願意全力向越南提供疫苗及分享抗疫經驗，協助越南早日戰勝疫情，恢復經濟社會正常發展。兩國亦要用好聯防聯控機制，保持兩國經貿往來有序進行，推進跨境經濟合作區建設，加快越南工業化進程等。

圖為2021年8月21日，越南頭頓有醫護人員為人採樣進行新冠病毒檢測。（AP）

在南海問題上，范明政認為兩國要落實高層共識，妥善處理海上問題，保持海上局勢穩定，循序開展海上合作，推動「南海行為準則」商談，為維護地區和平作出貢獻。

王毅則認為，雙方要遵守兩國領導人達成的政治共識，遵循業已簽署的各項協議，通過友好協商解決矛盾分歧，不採取任何單方面行動，確保海上局勢總體穩定。兩國亦應加快推進海上合作，探討共同開發路徑。他重申中國願同東盟國家排除干擾、克服困難，推進「南海行為準則」磋商，達成實質和有效的準則，共同維護南海和平穩定。