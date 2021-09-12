新冠肺炎｜美國亞特蘭大動物園爆發疫情　最少13隻猩猩確診

美國亞特蘭大（Atlanta）動物園9月10日表示，園內有最少13隻西部低地大猩猩 （Western lowland gorilla）確診新型冠狀病毒肺炎（COVID-19），當中包括一隻60歲雄性猩猩Ozzie。



動物園的聲明指，員工發現猩猩出現咳嗽、流鼻水和改變食慾的情況，園方為牠們檢測病毒，證實猩猩確診新冠肺炎，其中Ozzie更出現輕微病徵。這批猩猩獲提供單株抗體，避免出現併發症，同時動物園將會為猩猩、老虎及豹等動物接種疫苗。

至於這批猩猩受感染的原因，動物園認為一名無病徵的員工可能在照顧牠們時傳染，而該名員工已經完全接種疫苗，並在工作時戴上手套及口罩等個人保護裝備。

園方指由於猩猩是群體生活動物，因此難以隔離受感染的猩猩，但會加強清潔及通風等措施，強調園區與遊客有一段距離，所以沒證據顯示牠們會將病毒傳至人類。

動物園的高層認為，今次應該是美國第二次出現類人猿確診新冠肺炎的個案，另一宗在今年1月發生，加州聖地亞哥一個動物園有8隻猩猩受感染，其後已經康復。