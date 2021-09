加拿大前司法部長王州迪(Jody Wilson-Raybould)9月14日出版新書,她在書中提及有關加拿大工程企業SNC-Lavalin的司法醜聞。總理杜魯多(Justin Trudeau)11日否認自己曾要求王州迪就SNC-Lavalin的案件說謊。



王州迪的新書《內閣中的「印第安人」:對權力說真話》("Indian" in the Cabinet: Speaking Truth to Power)14日出版。加拿大《環球郵報》11日刊登新書的摘錄。王州迪在摘錄中寫道:「我知道他(杜魯多)希望我說謊,以證明已發生的事沒發生。」

杜魯多11日在多倫多地區為20日舉行的大選拉票。他期間對記者表示:「我沒想讓她(王州迪)說謊。」、「我永遠不會這樣做。」

《環球郵報》2019年2月7日報道,杜魯多涉嫌向王州迪施壓,要求她幫助SNC-Lavalin免遭刑事檢控,王州迪在拒絕妥協後被降職。