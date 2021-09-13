蓋達組織首腦911講話沒提塔利班上台　扎瓦希里是否在生啟人疑竇

恐怖組織蓋達組織（Al Qaeda）2021年9月11日、即美國911恐怖襲擊20周年紀念日發布首腦扎瓦希里（Ayman al-Zawahiri）的講話影片，但他沒提及塔利班（Taliban）再次在阿富汗掌權。這似乎跟不上「最新消息」的情況，有人開始猜測他是否已去世。



《紐約郵報》2021年9月12日報道，2020年11月起有傳聞指扎瓦希里離世。

蓋達組織2021年9月11日發布的影片題為「耶路撒冷不會被猶太化」（Jerusalem will not be Judaized）。他在影片中提到，與蓋達組織結盟的組織聖戰保衛者（Hurras al-Deen）2021年1月1日突襲俄羅斯在敍利亞的軍事基地，他又談到美國從阿富汗撤軍的事。但他沒提及塔利班再次在阿富汗掌權。

17) Amid rumors of his death, al-Qaeda leader Ayman al-Zawahiri shown in new 60-minute video, this time offering some evidence that he is not dead--particularly, reference to events after December, when rumors of death surfaced. (A speech from March offered no such proof) pic.twitter.com/IXpz6wIZvh — Rita Katz (@Rita_Katz) September 11, 2021

國際恐怖組織搜索情報集團（SITE Intelligence Group）總監卡策（Rita Katz）2021年9月11日在Twitter稱，由於美國與塔利班2020年2月已在多哈（Doha）簽署和平協議，因此扎瓦希里在影片中說「美國正離開阿富汗」，不能證明影片是在近期錄製、影片或最早於2020年2月錄製。卡策指，影片不能證明扎瓦希里仍在生，他有可能已在2021年1月或之後去世。