聯合國高級專員：遺憾未能入新疆調查人權問題

聯合國人權事務高級專員9月13日稱，進入新疆調查侵犯人權的努力未能取得成功，對新疆局勢的報告即將完成並公開。



據英國路透社報道，聯合國人權事務高級專員巴切萊特（Michelle Bachelet）9月13日表示，進入中國新疆地區調查「嚴重侵犯維吾爾族穆斯林」報告的努力沒有成功，並補充稱，她正在完成一份有關新疆局勢的報告。

巴切萊特13日在日內瓦舉行的人權理事會開幕禮上說：「我對無法就尋求切實進入新疆維吾爾自治區努力的進展發布報告感到遺憾。」

巴切萊特說：「與此同時，我的辦公室即將完成對（新疆）地區嚴重侵犯人權指控現有訊息的評估，以便將其公之於眾。」

此前，巴切萊特6月21日曾表示，她希望就2021年對中國進行長期訪問的條款達成一致，以調查新疆發生「大規模拘留、酷刑和強迫勞動」的指控。

巴切萊特後來向人權理事會暗示，她還有其他選擇，但仍在尋求與中國的談判，這一訪問從2018年9月開始就一直未能成行。