秦剛：按照兩國元首共識搞好中美關係　歡迎美企開拓中國市場

中國駐美國大使秦剛9月13日應邀出席美中貿委會董事會為其履新舉行的歡迎活動，美中貿委會董事會主席蘭博文（Tom Linebarger）、美中貿委會會長艾倫（Craig Allen），以及美中貿委會董事會部分成員參加。



中國駐美國大使館指出，秦剛積極評價美中貿委會長期以來為維護促進中美經貿合作作出的重要貢獻，表示，9月10日，習近平主席同拜登總統通話時指出，中美合作，兩國和世界都會受益；中美對抗，兩國和世界都會遭殃。中美關係不是一道是否搞好的選擇題，而是一道如何搞好的必答題。這體現了中方致力於維護中美關係健康穩定發展的誠意。秦剛稱，他的任務就是按照兩國元首達成的共識，和美方一道，搞好這個必答題，期待同美國工商界共同為此而努力。

秦剛說，根據美中貿委會的最新調查，美國工商界最擔心的是中美關係的困難和挑戰給工商界帶來的不確定性。他指出，如果把中美關係比作一艘巨輪，長期以來，經貿合作一直是這艘巨輪的壓艙石和助推器，越是風高浪急，越要把壓艙石加重，給助推器增力，使中美關係的巨輪頂風破浪，奮力前行。面對對中美關係不確定性的擔憂，秦剛表示能緩解的就是來自中方的確定性，即中國經濟前景光明，中國市場潛力巨大，中國對外開放的大門越開越大，中國一如既往歡迎美國企業開拓中國市場。坦誠講，中美貿易和經貿合作面臨困難和不確定性不來自中方。希望美方和中方相向而行，本著相互尊重、平等互利的原則為改善中美關係做出切實努力。

秦剛表示，中國努力克服疫情不利影響，穩步推進中美第一階段經貿協議落實工作，充分展現了誠意，在加強知識產權保護、擴大農產品和金融業市場准入等方面取得積極進展。同時，中方對自美進口商品採取市場化關稅排除措施，為企業開展貿易提供便利。但協議生效以來，美方仍不斷對華採取限制打壓措施，包括將900多家中方實體列入各類限制清單，直接製約了企業自美採購能力和意願，給協議落實造成較大負面影響。美商界關心中方關稅豁免政策下步走向。近日有媒體報導，美國政府考慮就中國補貼問題發起301調查。事實證明，無論是對華搞301調查，還是打關稅戰都無濟於事。美國商界對有關後果有切身體會。希望美方切實為協議落實及雙邊經貿往來創造必要條件和氛圍，而不是雪上加霜。