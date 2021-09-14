史丹福大學177名學者聯署美司法部　促停止執行中國行動計劃

「中國行動計劃」（China Initiative）是特朗普（Donald Trump）時期美國司法部推出的一項搜查中國間諜的行動。美國史丹福大學177名教授學者聯名簽署一封公開信，要求美國司法部終止執行具歧視性的「中國行動計劃」。



德國之聲9月13日報道，該計劃引發了人們對種族問題的擔憂，並被認為正在損害美國的科技競爭力。

報道稱，這份公開信指出「中國行動計劃」導致針對學術界研究人員的調查和起訴顯着增加，但其中大多數案件與知識產權盜竊或科學、經濟間諜活動無關。信中還強調，這些調查不成比例地針對華裔研究人員。這一計劃造成的寒蟬效應使得許多學者不願來美或留在美國。

美國司法部發言人霍恩巴克（Wyn Hornbuckle）針對這一指責表示，華盛頓致力於打擊中國政府破壞美國國家安全和損害經濟活動的非法努力。但他也承認針對亞裔美國人的仇恨犯罪的威脅正在增加，稱將認真對待對歧視問題的擔憂。

2018年，時任美國司法部長的塞申斯（Jeff Sessions）發起「中國行動計劃」，內容包括對涉嫌從事商業秘密盜竊和經濟間諜活動的公司和個人展開調查並起訴，應對中國海外投資構成的威脅，反制中國的情報活動和惡意海外影響力活動。