東京奧運制服大師操刀：意大利薄餅裝出自Armani　加拿大驚變遊客

奧運是全球體育盛事，也是各國服裝設計師最大型的伸展台，每年每個國家代表隊的制服都備受矚目。今年東京奧運美國隊制服強調環保，還融入科技，外套裏甚至有自備空調。為了配合主辦國日本，各國服裝都在設計圖案和顏色方面，融入日式風格。



由亞曼尼（Giorgio Armani）操刀， 旗下副牌的運動系列EA7，負責扛起時尚大國意大利的奧運制服設計。用深藍色作基調，胸前綠、白、紅的三色圓盤圖案讓人一眼難忘。意大利划船選手羅多：「當然非亞曼尼先生莫屬，制服真的很美。」背後的Italia字樣採用直式書寫，帶有書法風格的字體融合東西方文化，凸顯出只屬於東京奧運的時尚風格。

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上屆里約奧運，有超過3億人口收看開幕，36億人次收看至少一分鐘的體育賽事。儘管是體育活動，同時也是全世界最大的時尚伸展台。不少國家都跟時尚品牌合作，美國就第三度攜手Ralph Lauren，以沉穩的海軍藍，還有清爽的白色做主要色系。美國奧運金牌選手 菲爾茲：「你會看到一些日本文字 ，像是單字TOKYO之類的設計，同時也加入比較多紅色元素，因為這是日本國旗的顏色 。」

制服也加入環保概念，條紋腰帶是用回收寶特瓶製作，展現出美國時尚新態度。宣傳影片：「創新的染布程序更加省水 ，使用更少化學物質和能源來製造，使用的材料都是環保材質，我們都有責任要保護，我們稱為家園的土地。」因應東京的濕熱氣候，特殊設計的外套當中，還有降溫設備。前美國跨欄選手威斯柏克：「我知道這外套有效，確實能讓我降溫，當我按下按鈕 ，能感覺到背後的空調或風扇在運作，我確實感受到涼風。」只是這套白帥帥的代表隊制服，被網友虧說很像過時的太空裝。

鄰居加拿大的制服，也讓網友猛皺眉頭。找來老牌百貨公司Hudson's Bay聯手Levi's，準備一改以往的西裝或是運動衣制服，用牛仔和塗鴉噴漆等街頭元素，來設計閉幕禮服裝。有楓葉圖案的T恤配上寫着加拿大片假名的牛仔外套，致敬東京的街頭文化。結果被網友笑說，比較像是在東京街頭迷路的外國觀光客。

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捷克代表隊制服則是結合民族服飾的特色，利用當地傳統印染技術，來製作深藍色的印花布料。 捷克代表隊制服設計師歐莎科：「我在尋找能結合兩種（捷克、日本）文化的元素，答案就是藍染，也成為這個服裝系列的主元素。」不只是布料很有日本風，配件也包括藍染布料製作的摺扇。開幕禮制服更特意採用白褲白裙，就是要勾起1964年東京奧運捷克隊參賽的古早回憶。

至於最讓人眼前一亮的，就屬澳洲代表隊的制服鮮豔的顏色，讓人感受到屬於南半球的活力。宣傳影片：「服裝結合澳洲經典的綠金配色，上面印有以日本摺紙為靈感的圖案，藉此表達澳洲代表隊的活力和榮耀。」 澳洲隊的開幕儀禮正式服裝，也搭配主軸顏色，採用上下不成套的設計，尤其外套內裏更是整個服裝的特點，對運動員來說別具意義。 澳洲跆拳道選手克里歐：「我有做功課，衣服都是使用天然材質，真的很好看，內裏部份可以看到，有先前所有奧運金牌選手的名字，很棒的巧思，我們很喜歡穿這套制服。」

俄羅斯選手受到國際反禁藥組織制裁，只能以俄羅斯奧委會的名義出賽，規定不能穿上帶有國旗國徽的衣服，但制服設計大大藍紅白色塊，加上俄羅斯文的TOKYO字樣，還是看得出濃濃的俄國特色。

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