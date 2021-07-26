Vera Wang「零P圖」靚相令人驚嘆　回顧婚紗女王之路全因一個意外

40歲設計出人生中第一件婚紗，72歲依然活得鮮艷漂亮。生命的每一個階段，她都有做自己的勇氣。72歲的Vera Wang怎麼也不會想到，作為久負盛名的婚紗女王，這一次成為話題的焦點，竟是因為自己發布的一組生日派對照片。



不過，質疑聲很快隨之而來，派對上的一張「未P生圖」 開始在網上流傳。在朋友發布的原圖中，Vera Wang的皺紋和眼袋，的確可以看出一定的年齡感，與精修圖有差距。但不可否認，即便沒有精修，Vera Wang的身材和精神狀態，依然很難讓人相信她已年過70。

【相關圖輯】72歲「婚紗女王」Vera Wang未經P圖照片曝光 少女味消失差距甚大（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 21

瑪麗蘇出身卻沒有主角光環 她的成功是一場必然的意外

1949年，Vera Wang出生於美國曼哈頓上東區的富裕家庭。父母都是華裔，於1940年代中期移民至美國。父親王澄清是江蘇徐州人，畢業於燕京大學，後來又赴美留學，就讀於麻省理工學院，創辦了一家醫藥公司。母親吳赤芳家世更為顯赫，是奉系軍閥吳俊升之女。吳俊升是當時的東北首富、張作霖的結義兄弟。典型的白富美配置、瑪麗蘇式的人生起點，並沒有帶給Vera Wang一帆風順的人生。

Vera Wang最初的夢想是成為一名滑冰運動員，參加奧運奪冠。七歲開始，她經歷了13年的漫長苦訓。而運動員的保鮮期何其短暫，1968年，她在全美花樣滑冰總決賽中落敗，宣告了少年時期夢想的徹底破滅。大學攻讀藝術史期間，她漸漸感知到自己對時裝的興趣，於是向父親提出，希望去設計學院繼續深造，卻遭到了父親的反對。「我不會再為你付學費了，你應該找份工作。如果你真心熱愛時尚，就證明給我看」 。

Vera Wang真的這樣做了，這個沒有任何科班背景的女孩，畢業後在《Vogue》找到了一份助理的工作，就這樣跌跌撞撞闖入了時尚界。Vera Wang當時的上司並不看好這個對時尚編輯工作一無所知的女孩。上班第一天，Vera精心打扮，「我還記得那天自己穿了一條Saint Laurent的白色襯衫裙，腳上是帶防水台的高跟鞋，還塗了紅色指甲油，這是法國女孩當時最流行的穿搭」 。而當她滿懷憧憬地走進辦公室，迎來的卻是上司劈頭蓋臉的呵斥：「回家把衣服換了再來！你指望穿成這樣幹活嗎？」 在準備一次拍攝時，Vera忘記將一頂帽子帶到拍攝現場，直接被上司「用腳從車上踢了下來」 ，身無分文的她，只好向其它車上的同事借錢，才回到了公司。

雖然動輒犯錯和挨罵，Vera Wang還是憑着努力和天賦，成為了《Vogue》有史以來最年輕的時尚編輯。然而，沒有主角光環的加持，她在16年後爭取主編一職時，輸給了好友Anna Wintour（《穿Prada的惡魔》中時尚女魔頭的原型），選擇了離職。而後來到Ralph Lauren擔任設計總監，才真正意義上開啟了她的設計之路。如果說成為設計師是Vera Wang多年堅持下的必然，那麼設計婚紗，則完全出於一場偶然。

40歲半路出家成婚紗設計師 設計創新獨特（點擊放大瀏覽作品）▼▼▼

+ 9

1989年，Vera Wang接受了當時男友的求婚，開始籌備自己的婚禮。然而，她跑遍全城，居然找不到一件令自己滿意的婚紗。當時的婚紗，大多充斥着繁瑣累贅的設計，誇張的亮片、大量的蕾絲、花哨的荷葉邊和膨脹的裙擺，都不符合她心目中簡單優雅的樣式。遍尋不得後，她一怒之下乾脆自己設計，歷史上第一件Vera Wang，就在這場意外中誕生了。婚禮上，Vera Wang設計的婚紗艷驚四座，成為了全場的焦點，也讓父親看到了她的才華。「父親覺得婚紗是一個很有前景的行業，我當時其實更想設計T恤，但父親說，如果我要設計T恤，他就不會給我投資了」。在父親的鼓勵和400萬美金資助下，Vera Wang在曼哈頓開設了第一家門店，自此，婚紗女王的傳奇才徐徐展開。

這一年，Vera Wang 40歲。在很多人的認知中，這是一個已經「定型」的年紀：試錯的成本太高，失敗的代價太大。但Vera沒有被年齡束縛，一步步建立起了她的時尚帝國。而她設計的婚紗，也正如她本人一樣，打破了世俗的刻板印象，有着跳脫的色彩和前衛的剪裁，讓每位新娘都能展示自己的個性。

每當有新娘問我，我能為她們的婚禮提供的最好的建議是什麼，我總是回答『 做你自己 』。那個娶你、愛你的人，愛的就是你原本的樣子，他們不會想讓你成為別人。 Vera Wang

70歲更加隨性瀟灑 年齡從來不是她的枷鎖

19歲終結運動員生涯，轉而投身時尚；40歲離開舒適圈，從零開始創業。Vera Wang的人生，向來無懼於從頭來過。在感情上，她的態度也是如此勇敢瀟灑。63歲，她結束了多年的婚姻，隨後與比小自己36歲的花樣滑冰冠軍雷薩切克相戀。

目前，她恢復了單身，和兩個女兒生活在一起。步入「從心所欲而不逾矩」的70歲，她的生活更加灑脫。和人們想象中暮氣沉沉的老年生活不同，她喜歡色彩鮮艷的衣服，熱衷於各種派對，堅持網球、高爾夫。更難能可貴的是，70歲的她依然保持着一顆童心。和狗狗打扮成「同款」，頭戴牛角慶祝自己的本命年，請小熊玩偶參加感恩節晚宴。

當人們着迷於挖掘她的好身材背後的秘密，她的回應也夠酷：「我其實不會定期健身。我年輕時是一個運動員，滑冰、跳芭蕾……當你生命中的前16年都忙於體能訓練，它就像肌肉記憶一樣，會一直伴隨着你。」

有粉絲留言問她維持年輕狀態的秘訣，她回覆：「工作、睡眠、一杯伏特加雞尾酒、不要曬太多太陽。」Vera Wang曾說：「讓你保持年輕的，是你的大腦和精神，這比你又嘗試了什麼新食譜、或是你健身了多少個小時要重要得多。」

的確，永葆青春從來不該是畸形的追求，自然的衰老也無需焦慮。真正難得的是，在任何年齡段，都要有做自己的勇氣。

【相關圖輯】72歲Vera Wang曬火辣身材 離婚後戀嫩男 年齡困不住她！（點擊放大瀏覽）▼▼▼