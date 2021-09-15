有比較就有傷害？Facebook內部文件：Instagram對青少年有害

社交媒體早就已經成為現代人生活不可分割的一部份，「打卡」和「相機先吃」等習慣已經見慣不怪。但所謂「沒有比較就沒有傷害」，眼見身邊的朋友過着美滿的生活，自己或許不知不覺間受到影響。《華爾街日報》9月14日報道，Instagram內部研究發現，Instagram對少女心理健康構成負面影響，但公司一直對公眾淡化問題。



報道引述Instagram母公司Facebook過去三年針對Instagram如何影響年輕用戶的研究，指出對少女的傷害最明顯。其中一份內部簡報指出，有自殺念頭的青少年當中，13%英國用戶和6%美國用戶將問題指向Instagram。

研究員寫道，32%的少女表示，當她們對自己的身體感到不滿的時候，Instagram導致她們感覺更差。公司還發現，美國14%的少男稱Instagram導致他們對自己感覺更差。其中一張簡報寫道：「青少年將焦慮和抑鬱比率的增加歸咎於Instagram。」

一項對美英青少年的研究顯示，Facebook發現逾四成覺得「不吸引」的青少年稱感覺是從Instagram而來，約四分一覺得「不夠好」的青少年稱感覺是從Instagram而來。很多人表示，Instagram削弱他們對友誼的信心。

雖然Facebook的結論稱一大部份的青少年未有因為Instagram承受負面傷害，但指出Instagram主要功能卻是最有害的部份。根據報道，研究員警告，Instagram根據用戶追蹤的用戶或讚好的帖子等等資訊來自動挑選帖子的探索頁面（Explore）或會將用戶推往有害的內容。加上用戶習慣只會於Instagram發布最好的相片和時刻，並且以使人入迷的方式運作，「Instagram各個方面互相加劇影響，製造完美風暴」。

《華爾街日報》的報道指出，高層曾檢視研究，一份提交給Facebook行政總裁朱克伯格（Mark Zuckerberg）的簡報也曾提到研究。不過公司仍然未能解決問題，同時公司正在為13歲以下兒童製作兒童版的Instagram。朱克伯格3月曾稱，社交媒體較可能對心理健康構成正面影響。

年輕用戶是Instagram成功的重要因素。根據《華爾街日報》檢視的資料，Instagram逾四成用戶為22歲或以下。