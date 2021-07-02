C朗拿度登IG富人榜冠軍　一篇廣告帖賺1200萬港元高過美國小天后

撰文： 何文翰 最後更新日期： 2021-07-02 08:03

英國分析公司Hopper HQ在7月1日公布2021年度的Instagram「富人榜」，葡萄牙球王C朗拿度（Cristiano Ronaldo）擊敗影星The Rock狄維莊遜（Dwayne Johnson）、美國小天后Ariana Grande等，以平均每篇廣告帖可賺160萬美元（約1248萬港元）的價錢，高居富人榜的榜首。

C朗拿度是首位奪得此榜榜首地位的足球員。狄維莊遜及Ariana Grande排第2及第3，他們平均每篇廣告帖分別可得152萬美元（約1185萬港元）及151萬美元（約1177萬港元）。

圖為6月27日C朗拿度在西班牙塞維爾為葡萄牙國家隊出戰歐洲國家盃。（AP）

C朗拿度的Instagram追蹤人數自2020年初至今，已經增加逾1.25億人，累計粉絲超過3億，是全球追蹤人數最多的用戶。

隨着追蹤人數在新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情中增加，C朗拿度每篇廣告帖的報酬亦在明顯攀升。

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他2019年平均每篇廣告帖賺88.9萬美元，報酬已升近1倍。這位36歲的足球員估計每年可從Instagram賺逾4,000萬美元，高於他在意大利甲組聯賽球隊祖雲達斯（Juventus）的薪金。

他在球場上的宿敵、阿根廷球王美斯（Lionel Messi）亦排行富人榜第7位。美斯每篇廣告帖可賺近120萬美元。