特朗普否認曾計劃對中國開戰

美國時任總統特朗普（Donald Trump）被指曾計劃對中國發動戰爭。特朗普9月14日否認美媒上述報道，稱該消息如果屬實是「叛國行為」。



美國前總統特朗普9月14日否認美國媒體此前的報道，報道稱特朗普曾計劃對中國發起作戰行動。

《華盛頓郵報》（Washington Post）14日報道，美國參謀長聯席會議主席米利（Mark Milley）曾兩度致電中國中央軍委聯合參謀部參謀長李作成，稱憂慮時任總統特朗普可能對中國宣戰。

2021年9月1日，美國參謀長聯席會議主席米利在五角大樓出席記者會。（AP）

特朗普在接受Newsmax TV電視台採訪時，對美國參謀長聯席會議主席米利在背後給中國官員打電話的報道表示懷疑。特朗普也表示，如果消息屬實，這種行為是叛國行為。

特朗普說：「如果這是真的，這很難讓人相信，他會在進攻（中國）前打電話給中國通知他們，這就是叛國。」特朗普說：「我今天接到了很多電話，說這是叛國。」

特朗普承認自己在貿易和新冠疫情問題上對中國態度強硬，並表示，單方面攻擊中國的想法是「完全荒謬的」。

在接受Newsmax TV電視台採訪後不久發布的一份聲明中，特朗普呼籲米利下台，並提出了一個理論，說是米利自己想出了這個故事，稱他們是「寫小說，不寫事實」的記者。

《華盛頓郵報》的報道稱，美國參謀長聯席會議主席米利曾兩度致電中國中央軍委聯合參謀部參謀長李作成，時間分別是2020年10月30日，即美國總統大選前四天；以及2021年1月8日，華盛頓國會遭特朗普支持者衝擊後的兩天。