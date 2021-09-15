韓國成功試射潛射導彈後　金與正譴責文在寅言論愚蠢

韓國9月15日成功試射自主研製的潛射彈道導彈（SLBM）後，韓國總統文在寅稱導彈戰力提升將有效遏制朝鮮挑釁，此引來朝鮮方面強烈不滿，朝鮮領導人金正恩的胞妹金與正同日表示，對文在寅指朝鮮「挑釁」深表遺憾，又指作為一個國家的總統，這極其愚蠢。



韓聯社報道，文在寅當天觀摩韓軍成功試射潛射彈道導彈，並表示韓國導彈戰力的提升，將成為朝鮮挑釁的有效遏制力。

↓更多金與正的圖片，請點擊放大觀看：

+ 2

警告兩韓關係可遭摧毀

金與正之後透過官媒朝中社發表談話稱，文在寅失言稱「韓軍已充分具備隨時應對朝鮮挑釁的能力」，作為一個國家的總統，這極其愚蠢。

金與正又指，若連總統也出面攻擊朝方，那麼必將招致對抗行動，這樣一來，朝韓關係勢必被破壞得體無完膚。她稱，朝鮮不希望朝韓關係遭到完全破壞，對韓國總統向記者稱朝鮮「挑釁」深表遺憾，應當謹言慎行。

韓聯社指，朝鮮過去通常在談話中會用「南朝鮮領導」稱呼韓國總統，但金與正當天在談話中，破例稱文在寅為「文在寅總統」。

朝鮮：圖為朝中社發布日期為9月9日的照片，顯示朝鮮領袖金正恩（中）出席建國73周年閱兵儀式。（Reuters）

美日批評朝鮮試射導彈

朝鮮方面也在9月15日發射了兩枚彈道導彈，美國、日本分別作出批評，日本首相菅義偉表示，朝鮮此舉威脅日本和地區的和平與安全，也違反聯合國安理會決議。美國國務院同樣指，朝鮮試射導彈違反聯合國安理會決議。

中國：對事態表關注

中國外交部則表示，對事態表示關注，發言人趙立堅稱「中方一貫堅持維護半島的和平穩定，堅持實現半島無核化，堅持通過對話協商解決問題。」

韓國國家安保室長徐薰9月15日為此在青瓦臺主持召開國家安全保障會議常委會緊急會議，對朝鮮試射導彈挑釁深表憂慮。韓聯社指，朝鮮9月13日宣布成功試射新型遠端巡航導彈，僅隔兩天又發射兩枚近程彈道導彈，政府將其定性為「挑釁」。