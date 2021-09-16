9歲男童玩抖音挑戰吞磁鐵珠險死　歷4小時手術切腸保命

在社交媒體上常有人發起各種所謂「挑戰」，不少網絡紅人、藝人或青少年都會參與。日前英國一名9歲男童參加在抖音（TikTok）的一項挑戰活動，不慎吞下幾顆磁鐵小珠，結果經4小時手術，及切除盲腸、小腸與30厘米大腸後，才勉強保命。



綜合外媒報道，來自英國蘇格蘭史達靈(Stirling)的9歲男童積克(Jack McGeoch )，上周二(7日)突然劇烈腹痛及嘔吐，家人馬上將他送院治療，經超聲波檢查後，發現有異物塞住了積克的腸子。

其後積克承認自己仿效「抖音」（Tiktok）上的挑戰活動，結果吞下數顆強力磁鐵珠。據悉抖音近日有許多青少年將類似的小磁鐵珠放在嘴裡、裝作穿舌環或唇環挑戰的短片，懷疑積克是在挑戰時誤吞小磁鐵珠。

積克母親卡洛琳(Carolann)表示，當時醫生指小磁鐵珠在積克腸壁結成一團，造成嚴重傷害，有可能危及生命。卡洛琳哭著簽下手術同意書，明白「什麼事都可能發生」。積克在本月9日接受4小時的手術，順利取出數顆磁鐵珠，但積克的盲腸、小腸與30厘米大腸亦被切除。報道指術後5天，積克還是只能吃流質食物，亦無法獨力行走。

為免慘劇重演，卡洛琳透過Facebook專頁「Borestone Parents」分享事件，又希望各界廣為轉傳。其實早在今年5月，英國已發生了一宗同類事件，一名11歲男童因吞下磁鐵珠被送院開刀。