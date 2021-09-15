用簡體字、抖音成台灣新時尚？　國台辦：冀台青客觀看待大陸發展

在北京，國台辦周三（15日）舉行例行記者會，發言人朱鳳蓮表示，使用簡體字、說大陸流行詞，已經成為台灣青少年的時尚，希望更多台灣青少年客觀看待大陸發展進步，增進對兩岸關係的正確認知。



國台辦表示，使用簡體字、說大陸流行詞，已經成為台灣青少年的時尚。（新華社）

據《中新社》報道，被問及台灣90後年輕人對大陸認知有比較深的距離感，但是00後的青少年因為使用抖音等社交軟件，對大陸的認知反而比較客觀和開放，針對這兩類族群青年應該如何推動交流時，朱鳳蓮回應，這確實是一個新現象。

朱鳳蓮稱，使用簡體字，聽大陸歌曲，看大陸影視劇，說大陸流行詞，確實已經成為台灣青少年的一種時尚。這充分說明，促進兩岸青少年之間的交流，不管是線上還是線下，是兩岸青少年增進了解和理解的有效途徑。

朱鳳蓮說，兩岸的青少年雖然成長環境不同，對世界的看法不盡相同，「但我們的根是一樣的，骨子裡的文化是一樣的，只要我們給予足夠的尊重，足夠的包容，用心聽，用心看，用心參與，就一定能消除陌生，由了解到理解，由相知到相愛，一起去擔負身為中華少年的責任。我們會一如既往創造有利條件，支持、推動面向兩岸青少年的各領域各層次交流，希望更多台灣青少年客觀看待大陸發展進步，增進對兩岸關系的正確認知。」

對於台灣有部分人士聲稱，「抖音是大陸資訊戰和統戰的新管道」，朱鳳蓮說，「台獨」分裂勢力各種「去中國化」操弄，的確蒙蔽了部分台灣青少年對兩岸歷史和現實的認知，希望兩岸同胞能夠堅決地反對和抵制「去中國化」等「台獨」分裂活動。