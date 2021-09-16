SpaceX首個「平民太空團」成功升空　順利進入軌道

太空探索技術公司（SpaceX）首個太空旅行團9月15日升空，順利進入軌道。兩男兩女的太空旅客都是平民，是歷史首個全平民的繞軌任務，寫下太空旅遊重要里程碑。他們將於太空逗留三日之後返回地球。



可以重覆使用的「獵鷹9」號火箭（Falcon 9）搭載載人龍飛船「堅韌號」（Resilience）美國東岸時間夜晚8時03分升空，近10分鐘之後順利進入軌道。

火箭的一級推進器其後返回地球，安全降落位於大西洋的自主太空塢無人船「請閱讀說明書」號（Just Read the Instructions）。

38歲電商公司Shift4 Payments創辦人艾薩克曼（Jared Isaacman）和三名旅客將以時速27,360公里、或相當於音速的22倍速度，每90分鐘環繞地球一圈。他們將於太空停留至少三日，之後返回地球。

他們將飛到較國際太空站高160公里的太空，目標是抵達575公里的高度，稍為高於哈勃太空望遠鏡（Hubble Space Telescope）目前的位置。