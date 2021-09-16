美軍最高將領秘密致電北京防中美開戰　拜登：對他很有信心

美國參謀長聯席會議主席曾兩次秘密致電解放軍高層，防止中美開戰。美國參謀長聯席會議主席米利（Mark Milley）的發言人對此做出回應。美國總統拜登（Joe Biden）表態支持米利。



美國時任總統特朗普（Donald Trump）被指曾計劃對中國發動戰爭。《華盛頓郵報》9月14日報道，美國參謀長聯席會議主席米利曾兩度致電中國中央軍委聯合參謀部參謀長李作成，稱憂慮時任總統特朗普可能對中國宣戰。

據英國路透社報道，美國總統拜登9月15日表示支持美國最高軍事官員、美國參謀長聯席會議主席米利。拜登說：「我對米利將軍非常有信心。」

作為回應，白宮9月15日表示全力支持米利。白宮新聞秘書普薩基（Jen Psaki）稱米利為「一個正直的人」。

米利的辦公室反駁了上述報道，說他作為參謀長聯席會議主席所打的電話是在五角大樓和跨部門進行協調過的。

米利的發言人巴特勒（Dave Butler）說，米利在2020年10月和2021年1月與中國官員和其他方面的通話符合他「保持戰略穩定」的職責。

巴特勒在一份聲明中說：「（米利）主席給他的同行，包括那些被報道的所有電話，都是與國防部和跨部門進行協調和溝通的。米利將軍繼續在他的權力範圍內，按照文官控制軍隊的合法傳統和他對憲法的誓言行事和提供建議。」

《華盛頓郵報》的報道稱，美國參謀長聯席會議主席米利曾兩度致電中國中央軍委聯合參謀部參謀長李作成，時間分別是2020年10月30日，即美國總統大選前4天；以及2021年1月8日，華盛頓國會遭特朗普支持者衝擊兩天後。

在這兩通電話中，米利試圖向中國軍方高層保證美國不會發動攻擊，並表示如果發生攻擊的話，他會提前提醒中方。