美媒專訪日本防衛大臣岸信夫　稱東京為攤牌準備

美國有線新聞網絡（CNN）9月16日發布日本防衛大臣岸信夫的訪問內容。CNN稱日本就與中國有主權爭議的島嶼劃下紅線，以及為兩國有可能攤牌做好準備。



岸信夫在訪問中提及被中國稱為「釣魚台」的尖閣諸島，他稱針對中國對尖閣諸島以及南中國海其他部分的行動，日本應展示出，政府正在用比中國更多的日本海岸防衛隊船隻來堅決捍衛其的領土。

他稱尖閣諸島毫無疑問地是日本的領土，日本會予以捍衛。而在面對中國的任何威脅，東京會有相應行動，以必要時可能再進一步。

岸信夫也在訪問中觸及日本在台海問題中的定位，日本7月公布的2021版「防衛白皮書」中提到，「圍繞台灣的狀況穩定對日本安全是重要」。岸信夫稱「發生在台灣生的事與日本直接有關」，日本使用的能源中，90％進口自台灣週邊地區。

岸信夫稱，台海發生的事情，可能會成為日本的問題，在這種情況下，日本將採取必要措施回應。他同時強調，緊張情勢應透過對話來解決，而非暴力。

日本並增加其防衛，在與那國島部署飛彈及部隊，以及計劃未來在石垣島也會進行相同部署。岸信夫說：「這是為表明我們捍衛西南諸島的強烈意願」。

岸信夫就日本與美國的合作關係評論稱，日本將繼續與美國進行雙邊訓練，與其他夥伴進行多邊培訓，以增強大家的立場，為地區的和平與穩定做出貢獻。

就日本與美國之間的合作關係，他稱日本未來將繼續和美國進行聯合演練，並與其他盟友進行多邊交流，同時日本也在改良其軍備，包括可發射至日本領土以外地區的武器系統。他沒說那些長程武器系統可能以什麼地方為目標，但稱它有適合的裝備對應對任何威脅。