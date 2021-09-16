英媒：澳英美達成AUKUS　中澳貿易關係或惡化

澳洲、英國和美國9月15日達成的澳英美聯盟（AUKUS）安全協議，中國或視此為遏制它的舉措。英媒9月16日引述分析人士說，AUKUS或會使澳洲與中國原本就緊張的關係進一步惡化，令中澳貿易面臨更多阻滯，但中國對資源的巨大需求可能會限制其報復性回應。



路透社9月16日引述澳洲弗林德斯大學（Flinders University）國際關係講師沙利文（Michael Sullivan）指，澳洲與西方大國簽訂的安全協議，包括獲取美國核潛艇技術，會被北京視為一種威脅。中澳兩國已陷入長期的貿易爭端。

沙利文說：「澳洲決定擴大與美國和英國的防務合作，並考慮未來將美國的戰略打擊能力設在澳洲，中國會認為這確認我們對其包括一帶一路倡議在內的利益，構成日益嚴重的軍事威脅。」

近年來，中國對包括葡萄酒、牛肉和大麥在內的澳洲出口產品徵收高額關稅並設置限制，並直接禁止從澳洲進口煤炭，以表達對澳洲政府外交政策的不滿，但迄今只取得有限的成功。

面臨風險的中澳貿易規模相當巨大。澳洲在截至7月的12個月內對中國出口額為創紀錄的1,730億澳元，佔澳洲出口總額的35%以上，其中大部分是資源。同期澳洲僅從中國購買870億澳元的商品，主要是製成品。

中澳貿易爭端：中國與澳洲外交與貿易關係變差，受害的還是出口商以及消費者。圖為2020年11月16日，美國俄亥俄州一名男子在飲用葡萄酒。（AP）

這股現金流為澳洲帶來經常帳盈餘，也提振礦商的獲利和股息。在政府出現巨額預算赤字，為防疫封鎖區的公民提供緊急支持之際，這也是政府稅收的重要意外之財。

澳洲最大的出口收入來自鐵礦石，中國的鋼鐵需求在5月將鐵礦石價格推到歷史高點。僅在7月，澳洲的金屬礦石出口就達到190億澳元，佔總收入的40%以上。

近幾個月來，中國在一定程度上扭轉局面，限制鋼鐵產量，並警告要對主要碳排放廠商實施更嚴格管控，這些舉動導致鐵礦石價格較峰值下跌45%。

不過除繼續購買澳洲鐵礦石外，中國幾乎別無選擇。中國自身的鐵礦石產量只佔消耗量的15%，國際上唯一的其他主要來源是巴西，而巴西的產能正受限。

安保資本投資有限公司（AMP Capital）首席經濟學家奧利弗（Shane Oliver）說：「如中國停止進口鐵礦石，對澳洲來說將是一場災難，但那也基本意味着中國不得不關閉自己的大部分經濟。」他稱但澳洲已能為出口產品找到新市場，因此，雖然澳洲與中國的緊張關係是一種威脅，但到目前為止，影響其實並不嚴重。

澳洲面臨的另一個壓力是北京對中國遊客和學生的控制，這些人過去常花時間在澳洲消費。