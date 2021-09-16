SpaceX首個「全旅班」太空任務有多重要？「素人」開拓旅遊新領域

太空探索技術公司（SpaceX）首個太空旅行團9月15日出發，由可重覆使用的「獵鷹9」號火箭（Falcon 9）搭載載人龍飛船「堅韌號」（Resilience）執飛。它的重要性在於為「全旅班」太空旅遊——身在飛船者全是遊客——奠下基礎。



兩男兩女的太空旅客都是平民，是歷史首個完全由民間人士組成的繞軌任務。他們會在太空逗留3天之後返回地球。美國太空總署（NASA）在這旅程完全沒扮演任何角色。

擔任任務指揮官是38歲電商公司Shift4 Payments創辦人艾薩克曼（Jared Isaacman）。他與其他3名旅客將以時速27,360公里、或相當於音速的22倍速度，每90分鐘環繞地球一圈。

另外3名遊客分別是任職醫生助理、現年29歲阿西諾（Hayley Arceneaux），她幼時曾患癌，其復康復；獲朋友讓出抽獎而得到升空席位的數據工程師先布里羅斯基（Chris Sembroski，42歲），以及現年51歲的地質學家普羅克特（Sian Proctor）。

隨着科技與私營公司發展相關科技，太空旅遊變得愈來愈觸手可及，這4人就是第一批受惠者。他們卻不是付完一大筆錢便算。

門檻降低 仍需「雞精班」

龍飛船的操控在任務大部分時間中，如無任何意外都是自動化進行，此外SpaceX位於加州的任務控制團隊也會協助。不過完全沒有相關背景的4名乘客，都須在不足6個月完成訓練，以應付可能發生的突發狀況。

他們進行的訓練包括高度適能、離心機、微重力和模擬器訓練，還有在華盛頓雷尼爾山進行雪中遠足——遊客們對新知識的吸收能力、領悟令、體能與應變能力都面臨考驗。

看着這批「素人太空人」未出發先興奮的表情，令人不禁憧憬未來太空旅遊會是什麼樣。10年前曾任NASA首席技術官、現於康奈爾大學任教的教授佩克（Mason Peck）以這句話預言：「有一天，上太空的條件將不再是『成為NASA太空人』，這將成為例外。」

延伸閱讀：SpaceX將首度送4名平民上太空 旅程為期3天

延伸閱讀：太空旅遊｜歷史首次全平民繞軌任務 SpaceX較同行更勝一籌

延伸閱讀：蘋果產品將隨SpaceX商業載人任務升空 檢查太空飛行對人體影響