司法世家繼承人遭槍擊　突自首認「買兇自殺」　揭家族涉多宗命案

美國知名司法世家「默多家族」繼承人、53歲的名律師亞歷克斯·默多 (Alex Murdaugh)月初在路邊遭到槍擊，他周四(16日)戲劇性地自首，承認為騙取1000萬美元保險而買兇射殺自己。

近年「默多家族」涉及多宗命案，先有亞歷克斯22歲兒子保羅（Paul Murdaugh）2019年涉嫌醉酒划船導致一名19歲女子身亡；其後亞歷克斯妻子瑪姬（Maggie Murdaugh）和兒子保羅陳屍家族狩獵屋外；多宗案件令警方重啟2015年一宗命案的調查；連同2018年家族保姆之死，一共涉及5條人命。



綜合外媒報道，亞歷克斯9月4日在路邊更換輪胎時遭到槍擊，幸而子彈擦過頭部僅留表面傷口。亞歷克斯6日出院後涉保險欺詐被捕，他周四(16日)上庭前自首，承認買兇射殺自己，目的是為讓另一名兒子領取約1000萬美元保險金。

Alex Murdaugh 因保險欺詐被捕（漢普頓看守所）

「默多家族」是美國南卡羅納州知名的司法世家，亞歷克斯的父親、祖父、曾祖父都曾任職地區最高檢察官，歷任14屆長達80載，還建立了全美知名的律師事務所。亞歷克斯中槍前一天，剛因挪用數百萬美金公款被祖父創辦的PMPED律師樓辭退。

涉案的61歲槍手柯蒂斯 (Curtis Edward Smith)是亞歷克斯的前客戶，周二(14日)因涉嫌串謀保險欺詐、襲擊和毆打、協助自殺和持有毒品等罪名被捕，其後獲得保釋。

右起Alex Murdaugh，兒子Paul(已亡），妻Maggie(已亡）以及另一名兒子。（Maggie Murdaugh的Facebook）

最近「默多家族」頻傳出悲劇，今年6月10日，亞歷克斯的父親藍道夫（Randolph Murdaugh III）在家中逝世，在此前三天，亞歷克斯妻子瑪姬和兒子保羅被發現遭不同型號槍枝擊殺、陳屍家族狩獵小屋外，至今未有疑兇歸案。

在早前的訪問中，亞歷克斯的辯護律師否認他與妻兒之死有關 「他沒有謀殺他們。」

疑涉妨礙司法公正

州執法部門也在調查亞歷克斯挪用律師樓數百萬美金公款的去向，即使辯護律師指亞歷克斯主要將款項用於濫藥，但執法部門仍懷疑是否有人試圖阻撓保羅涉嫌醉酒划船致他人死亡一案的調查。

執法部門又就2015年19歲男子史提芬·史密斯 (Stephen Smith) 死亡一案重啟調查，史提芬的死原被認為是槍擊事件，但後來被判定或為肇事逃逸，但執法部門沒有明確指出亞歷克斯與案件有關。

家族保姆亡因惹疑

另外，州執法部門又對「默多家族」保姆歌麗雅·薩特菲爾德 (Gloria Satterfield) 之死展開， 57歲的歌麗雅2018年去世，默多家族當時指歌麗雅因被狗絆倒而從樓梯摔下來。即使死亡證指歌麗雅死於自然，並且有一份涉及50萬美元的和解協議稱她因滑倒身亡，但縣驗屍官指歌麗雅的傷勢與「滑倒受傷」不一致。而歌麗雅的兩名兒子早前亦入稟，表示沒有見和解協議提及的50萬美元。