酒後揭好友手機藏性侵影片　主角竟是8歲女兒　俄父一刀手刃仇人

俄羅斯一名中年工人與好友喝酒時，意外在對方手機中看到自己8歲愛女遭性侵的影片。工人怒不可遏，好友見狀即逃走。工人旋即展開追查，最終成功在偏僻樹林尋獲對方，更一刀手刃仇人。



綜合外媒報道，34歲的工人維亞切斯拉夫(Vyacheslav M)上月25日請32歲的好友奧列格(Oleg Sviridov)到家幫忙搬重物，事後2人齊齊喝酒兼自拍。期間維亞切斯拉夫拿起奧列格的手機，想把照片傳給自己，豈料驚見自己8歲愛女遭對方性侵的影片。

俄羅斯一名中年工人與好友喝酒時，意外在好友手機中看到自己8歲愛女遭性侵的影片。(資料圖片)

維亞切斯拉夫怒火中燒，立刻質問奧列格，豈料對方見狀即落荒而逃。維亞切斯拉夫報案後，警方隨即追捕奧列格，維亞切斯拉夫亦私下追查。結果維亞切斯拉夫比警方更先找到老友奧列格，並在森林中一刀捅死他替女兒復仇。警方2日後始在一處偏僻樹林找到奧列格的遺體。

維亞切斯拉夫目前被拘留，警方表示他承認犯案，但堅稱是來到樹林才發現行兇那把刀。警方又指奧列格手機中還有性侵其他小孩的影片，受害者分別6歲與11歲，警方正作進一步調查。據悉奧列格曾多次擔任維亞切斯拉夫女兒的保姆，並多次對她進行性虐待。

奧列格母親表示，他是維亞切斯拉夫女兒的教父（Ｇod father），常受託幫忙照顧孩子，而且每次回家後心情都非常好。她說：「我不知道為什麼會發生這種事，他一定是喝醉了。」

事件曝光後，大批市民認為維亞切斯拉夫不該面臨謀殺罪指控，不少人求情指「他不是殺人犯，只是在保護自己的女兒和所有人的孩子」。俄羅斯前總統候選人克謝尼婭(Ksenia Sobchak)亦表示「所有父母都會為殺害孌童癖的父親挺身而出」。