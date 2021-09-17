中國駐歐盟使團：《新歐中戰略報告》粗暴干涉中國內政

中國駐歐盟使團發言人9月16日回應歐洲議會15日通過《新歐中戰略報告》，批評報告粗暴干涉中國內政，中方堅決反對。



發言人指，報告一方面認為中國是歐盟的「合作和談判夥伴」，另一方面大幅渲染意識形態和價值觀差異，突出中歐是「制度性對手」，這種說法無益於改善和發展中歐關係，我們不能認同。

發言人稱，特別是報告妄評中國的政治、經濟、社會和外交政策，基於偏見和謊言對涉港、涉疆、台灣等問題指手畫腳，粗暴干涉了中國內政，違背了國際關係基本準則和歐方在有關問題上的承諾，中方對此表示堅決反對。

發言人說，在當前全球性挑戰交織上升的複雜形勢下，中歐關係尤其不應被意識形態和地緣政治裹挾綁架，衝突對抗對雙方和全世界都有百害而無一利。

此外，外交部駐澳門特派員公署發言人16日晚稱，歐洲議會表決通過所謂的法案，基於偏見和謊言對澳門「一國兩制」實踐說三道四，公然干涉澳門事務和中國內政，違背國際法和國際關係基本準則，我們對此表示堅決反對。

發言人強調，歐洲議會罔顧澳門「一國兩制」實踐成功的事實，以所謂民主、人權為藉口對澳門事務和中國內政指手畫腳，包括澳門同胞在內的中國人民對此絕不接受。我們敦促歐洲議會全面準確理解「一國兩制」，恪守國際法和國際關係準則，多做有益於中歐關係發展和澳門與歐洲交流合作的事情。