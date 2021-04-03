歐盟指BBC記者被騷擾而離華　中國駐歐盟使團指聲明不實

撰文： 高江進 最後更新日期： 2021-04-03 06:00

歐盟外交政策負責人博雷利（Josep Borrell）4月2日就英國廣播公司（BBC）記者沙磊（John Sudworth）離華事件發表聲明，稱事件是外國記者因不斷受到騷擾和阻撓而被迫離開中國的最新案例，並呼籲中方遵守有關國內國際法律義務，確保言論和新聞自由。中國駐歐盟使團之後回應指，有關指控內容不實。

中國駐歐盟使團聲明指，博雷利的聲明與事實不符和十分輕率，因此表示強烈不滿和堅決反對。中方指該沙磊全家在華工作生活已經9年，並按時為他更換記者證，強調北京方面依法保障其報道的自由和權利，為其工作提供便利。

聲明指BBC近年來在疫情和新疆等問題上炮製假新聞和虛假信息，引起中國民眾的憤怒，中方也已多次向BBC提出交涉。強調對方如果擔心因其報道被中國民眾起訴，並堅信自己確實沒有任何造假造謠行為，就應該坦然面對、應訴，並稱中國依法治國，不會冤枉好人。如果他擔心其自身安全問題，完全可以報警。

歐盟指中國去年驅逐至少18名記者，但中方指這是回應美國拒簽延簽20多名中方記者赴美簽證的措施，符合國際法。

沙磊已經抵達台灣，目前正接受隔離檢疫。BBC2日刊登他的文章，指中國絕大多數人在無法看到BBC的報道，因此認為北京方面聲稱的「BBC的報道激怒中國人民」的說法不太可能屬實。